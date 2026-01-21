OpenAI почала глобальний запуск вікової фільтрації в ChatGPT

OpenAI розпочала глобальне розгортання функції прогнозування віку в ChatGPT. Її мета — автоматично визначати, чи може акаунт належати користувачу молодше 18 років, і вмикати для таких профілів додаткові налаштування безпеки. У країнах ЄС запуск буде відтермінований на кілька тижнів через регіональні вимоги

Як пояснюють в OpenAI, система використовує «сигнали», пов’язані з акаунтом. Серед прикладів — загальні теми, про які спілкується користувач, а також час доби, коли він найчастіше заходить у ChatGPT. Компанія підкреслює, що жодна система не є ідеальною: інколи вік може бути визначений неправильно. У такому разі дорослі користувачі можуть підтвердити, що їм виповнилося 18 років, і вимкнути підліткові обмеження.

Якщо ChatGPT вважає, що акаунт належить неповнолітньому, сервіс не блокує доступ і не «вимикає» обліковий запис. Натомість він переводить користувача в режим із підвищеним захистом: чатбот і надалі можна використовувати для навчання, творчих завдань і щоденних запитів, однак чутливі теми обробляються обережніше.

Серед напрямів, де можуть діяти додаткові обмеження, OpenAI називає графічне насильство або жорстокі сцени, вірусні челенджі, що можуть підштовхувати до ризикованої поведінки, сексуальні, романтичні або насильницькі рольові ігри, а також контент, який просуває крайні стандарти краси, нездорові дієти чи бодішеймінг.

Для користувачів 18+ передбачена верифікація віку. Її можна запустити в налаштуваннях акаунта (розділ Account), де відображається, чи застосований режим under-18, і доступна опція Verify age. Процедуру проводить Persona — стороння компанія, яку OpenAI використовує для підтвердження віку. Залежно від країни Persona може попросити «живе» селфі з камери або фото документа, виданого державою; у деяких випадках — і те, і інше. Після успішної перевірки додаткові налаштування безпеки мають бути зняті, хоча застосування змін може зайняти певний час.

Окремий акцент OpenAI робить на приватності. Компанія заявляє, що не отримує ані фото документа, ані селфі — ними оперує Persona. Водночас OpenAI отримує лише дату народження або результат прогнозування віку та зберігає цю інформацію «безпечно» відповідно до своєї політики конфіденційності. Persona, зі свого боку, видаляє документи або селфі протягом 7 днів після перевірки.

Також OpenAI зазначає: якщо користувач не хоче, щоб система прогнозувала його вік, він може пройти верифікацію — після цього для акаунта прогнозування віку не запускатимуть. Додатково в налаштуваннях ChatGPT можна керувати тим, чи використовуються дані для покращення моделей OpenAI, зокрема й моделі прогнозування віку, через перемикач Improve the model for everyone.

Нагадаємо, що у межах чергової спроби відповісти на зростання занепокоєння щодо впливу ШІ на молодь OpenAI нещодавно оновила свої настанови про те, як її моделі мають поводитися з користувачами до 18 років, а також опублікувала нові матеріали з ШІ-грамотності для підлітків та батьків.

We’re rolling out age prediction on ChatGPT to help determine when an account likely belongs to someone under 18, so we can apply the right experience and safeguards for teens. Adults who are incorrectly placed in the teen experience can confirm their age in Settings > Account.… — OpenAI (@OpenAI) January 20, 2026

