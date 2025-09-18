close-btn
PaySpaceMagazine

Кабмін переглянув правила допомоги ВПО: деталі

18.09.2025 15:10
Микола Деркач

Вчора, 17 вересня, Кабінет Міністрів України провів виїзне засідання у Сумах. На порядку денному – підтримка вразливих категорій населення, вдосконалення системи соціальних послуг та підвищення ефективності програм допомоги внутрішньо переміщеним особам

Кабмін переглянув правила допомоги ВПО: деталі

Фото: unsplash.com

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що на зустрічі було підтримано ряд постанов для забезпечення прав та посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, ВПО після евакуації зможуть отримати додатковий медичний догляд у межах експериментального проєкту з оплати довготривалого медсестринського догляду. Мета проєкту – стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено покинули свої домівки та пройшли евакуацію у зв’язку з бойовими діями. Відразу на стабілізаційному пункті ВПО зможуть отримати консультацію медичного працівника. У разі необхідності, евакуйована людина переміщується до одного із медичних закладів, де протягом 30 днів отримує лікування. Протягом цього часу, з людиною працює соціальний фахівець, який проводить індивідуальну оцінку потреб, інформує про всі доступні послуги та допомагає з пошуком житла.

Відтепер ВПО з категорії маломобільних громадян зможуть скористатися новою соціальною послугою проживання, яка допомагає не лише знайти домівку, але й інтегруватися у громаду. Держава передбачила підтримку для надавачів цієї соціальної послуги за рахунок співфінансування з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян. Надавач послуги не лише забезпечує ВПО з числа маломобільних громадян ліжко-місцем, але й надає допомогу у веденні господарства та самообслуговуванні.

В Україні запрацює новий підхід допомоги родинам у складних життєвих обставинах – базова соціальна допомога. Ця допомога має на меті об’єднати низку існуючих соціальних виплат в єдину систему, спростивши процес їх отримання та зменшивши бюрократію. Розмір базової соціальної допомоги, яка встановлюється рішенням КМУ на календарний рік, передбачається на рівні 4 500 грн. 100 відсотків такої базової величини для уповноваженого представника сім’ї, дітей до 18 років та осіб з інвалідності І та ІІ груп. Іншим – 70 відсотків базової величини.

Читайте також: У деяких українців можуть зменшитися пенсії

Також Уряд надасть додаткову одноразову виплату до допомоги на проживання, внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду. Основна мета підтримки – заохотити до працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб працездатного віку. Сума виплати – дві тисячі гривень.

Держава виділяє 1 млрд грн для того, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали для ВПО житло тимчасового проживання. Важлива умова – все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Кабмін погодив відповідну субвенцію. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 60 % за рахунок коштів субвенції та 40% за рахунок коштів місцевих бюджетів.

ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, а саме 32000 домогосподарств, зможуть отримати допомогу з держбюджету на придбання твердого палива. Допомога буде доступна для тих, хто ще не отримав кошти на паливо від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях. Середній розмір виплат сягатиме 8 тис грн.

ВПО отримають «сьому» виплату

Як розповів нардеп Олексій Гончаренко, Кабмін змінив порядок допомоги внутрішньо переміщеним особам:

  • зараз допомога на проживання виплачується протягом 6 місяців;
  • тепер з’являється додаткова «сьома» виплата — бонус у кінці періоду;
  • її отримають лише ті переселенці працездатного віку, які після переїзду офіційно працювали чи зареєструвалися ФОП і продовжували це робити всі 6 місяців.

Розмір виплати = ще одна місячна допомога.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
НБУ випустив нову памʼятну монету 18.09.2025

НБУ випустив нову памʼятну монету
В Україні вилучать з обігу монети номіналом 10 копійок 18.09.2025

В Україні вилучать з обігу монети номіналом 10 копійок
Як зміниться розмір податків для ФОП у 2026 17.09.2025

Як зміниться розмір податків для ФОП у 2026
Скільки грошей Мінфін залучив від продажу ОВДП у 2025 17.09.2025

Скільки грошей Мінфін залучив від продажу ОВДП у 2025
ЄБРР надав Україні понад €7 млрд з 2022 року 17.09.2025

ЄБРР надав Україні понад €7 млрд з 2022 року
Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати 17.09.2025

Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  17:10

MoneyGram запустив застосунок для переказів на базі стейблкоїнів

 Сьогодні  16:30

Meta представила нові розумні окуляри Ray-Ban: чим особливі та яка ціна

 Сьогодні  15:50

Криптовалюта BNB встановила новий історичний рекорд

 Сьогодні  14:30

НБУ випустив нову памʼятну монету

 Сьогодні  13:30

PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу

 Сьогодні  12:30

2 криптовалюти, які можуть досягти $50 млрд капіталізації

 Сьогодні  11:20

Robinhood запускає фонд для інвестицій у приватні компанії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.