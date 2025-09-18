Кабмін переглянув правила допомоги ВПО: деталі

Вчора, 17 вересня, Кабінет Міністрів України провів виїзне засідання у Сумах. На порядку денному – підтримка вразливих категорій населення, вдосконалення системи соціальних послуг та підвищення ефективності програм допомоги внутрішньо переміщеним особам

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що на зустрічі було підтримано ряд постанов для забезпечення прав та посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, ВПО після евакуації зможуть отримати додатковий медичний догляд у межах експериментального проєкту з оплати довготривалого медсестринського догляду. Мета проєкту – стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено покинули свої домівки та пройшли евакуацію у зв’язку з бойовими діями. Відразу на стабілізаційному пункті ВПО зможуть отримати консультацію медичного працівника. У разі необхідності, евакуйована людина переміщується до одного із медичних закладів, де протягом 30 днів отримує лікування. Протягом цього часу, з людиною працює соціальний фахівець, який проводить індивідуальну оцінку потреб, інформує про всі доступні послуги та допомагає з пошуком житла.

Відтепер ВПО з категорії маломобільних громадян зможуть скористатися новою соціальною послугою проживання, яка допомагає не лише знайти домівку, але й інтегруватися у громаду. Держава передбачила підтримку для надавачів цієї соціальної послуги за рахунок співфінансування з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян. Надавач послуги не лише забезпечує ВПО з числа маломобільних громадян ліжко-місцем, але й надає допомогу у веденні господарства та самообслуговуванні.

В Україні запрацює новий підхід допомоги родинам у складних життєвих обставинах – базова соціальна допомога. Ця допомога має на меті об’єднати низку існуючих соціальних виплат в єдину систему, спростивши процес їх отримання та зменшивши бюрократію. Розмір базової соціальної допомоги, яка встановлюється рішенням КМУ на календарний рік, передбачається на рівні 4 500 грн. 100 відсотків такої базової величини для уповноваженого представника сім’ї, дітей до 18 років та осіб з інвалідності І та ІІ груп. Іншим – 70 відсотків базової величини.

Читайте також: У деяких українців можуть зменшитися пенсії

Також Уряд надасть додаткову одноразову виплату до допомоги на проживання, внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду. Основна мета підтримки – заохотити до працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб працездатного віку. Сума виплати – дві тисячі гривень.

Держава виділяє 1 млрд грн для того, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали для ВПО житло тимчасового проживання. Важлива умова – все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Кабмін погодив відповідну субвенцію. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 60 % за рахунок коштів субвенції та 40% за рахунок коштів місцевих бюджетів.

ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, а саме 32000 домогосподарств, зможуть отримати допомогу з держбюджету на придбання твердого палива. Допомога буде доступна для тих, хто ще не отримав кошти на паливо від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях. Середній розмір виплат сягатиме 8 тис грн.

ВПО отримають «сьому» виплату

Як розповів нардеп Олексій Гончаренко, Кабмін змінив порядок допомоги внутрішньо переміщеним особам:

зараз допомога на проживання виплачується протягом 6 місяців;

тепер з’являється додаткова «сьома» виплата — бонус у кінці періоду;

її отримають лише ті переселенці працездатного віку, які після переїзду офіційно працювали чи зареєструвалися ФОП і продовжували це робити всі 6 місяців.

Розмір виплати = ще одна місячна допомога.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити