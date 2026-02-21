Кому з пенсіонерів не проіндексують пенсії у березні

Традиційно на початку весни в Україні проводять щорічну індексацію пенсій. У березні 2026 року перерахунок теж відбудеться, однак надбавку отримають не всі пенсіонери

З 1 березня пенсії більшості українців мають проіндексувати. Далі пояснюємо, що наразі відомо про чергову індексацію, як саме вона працюватиме та які категорії пенсіонерів не побачать підвищення цього року.

Індексація пенсій у 2026 році

Міністр соціальної політики України Денис Улютін повідомив, що коефіцієнт індексації у 2026 році становитиме 12,1%. За його словами, це на 4% більше, ніж торік. Водночас індексація стосуватиметься лише базової частини пенсії: надбавки, доплати та інші додаткові виплати до розрахунку не входитимуть.

Попри те що індексація запланована для більшості одержувачів, підвищення торкнеться не всіх. Як пояснив Улютін, у березні 2026 року пенсії не проіндексують тим, чиї виплати вже раніше підтягували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших категорій. Також без березневого підвищення залишаться пенсіонери, які отримують максимальну пенсію — 25 950 грн. Окремо в переліку винятків названі прокурори та судді у відставці.

Крім того, для пенсіонерів, які продовжують працювати, перерахунок проведуть не в березні, а пізніше — з квітня.

Цікаве по темі: Деякі пенсіонери, що працюють, можуть втратити виплати

Які доплати до пенсії передбачені у 2026 році

Окрім індексації, у 2026 році частина пенсіонерів зможе розраховувати ще й на вікові надбавки. Їх нараховують за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Розміри вікових доплат залежать від віку пенсіонера. Після досягнення 70 років надбавка може становити до 300 грн. Після 75 років розмір доплати зростає — до 456 грн. А після 80 років пенсіонерам можуть додатково нараховувати до 570 грн.

Нагадаємо, що в Україні почали надавати базову грошову допомогу в межах експериментального проєкту. Її суть у тому, що кілька окремих соцвиплат об’єднали в одну щомісячну виплату на родину.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто може отримувати спеціальні пенсії в Україні

Правила щодо призначення пенсій можуть змінити: чого очікувати

Нові права дітей: банківська картка з 6 років і приватність

Джерело: На пенсії.