Деякі українці ризикують втратити страховий стаж: що потрібно зробити

25.09.2025 19:30
Микола Деркач

В Україні наближається завершення важливого етапу пенсійної реформи — переведення паперових трудових книжок у цифровий формат. Згідно із законом №1217-IX, ухваленим ще у 2021 році, громадяни отримали п’ять років для оцифрування своїх трудових документів. Кінцевий термін — 10 червня 2026 року. Після цієї дати єдиним офіційним підтвердженням страхового стажу стане електронна книжка, а паперова версія втратить юридичну силу

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі видання На Пенсії.

Пенсійний фонд нагадує: несвоєчасна оцифровка може призвести до проблем із зарахуванням стажу, затримки оформлення пенсії та навіть зменшення її розміру. Тому процес варто завершити заздалегідь, не відкладаючи на останній момент.

Щоб перевести трудову книжку у цифровий формат, потрібно відсканувати всі її сторінки, а також додаткові документи, що підтверджують трудову діяльність — накази про прийняття та звільнення, дипломи, свідоцтва тощо. Далі необхідно створити особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або скористатися мобільним застосунком. У розділі «Електронна трудова книжка» можна подати скановані копії та відстежити їхній статус.

Особливу увагу слід приділити записам до 2004 року. Саме цей період найчастіше не відображається у реєстрі автоматично, тож громадяни повинні самостійно подбати про внесення даних і надати підтвердні документи. Якщо після подання у кабінеті з’явиться статус «Скасовано виконання», це означає, що в заяві були помилки, і документи необхідно відправити повторно з виправленням.

Читайте також: В Україні готують запуск нової пенсійної системи

Для зручності Пенсійний фонд визначив алгоритм дій. Роботодавець має подати дані через кабінет страхувальника, а працівник — через особистий кабінет у розділі «Мої звернення». Статус «Виконано» свідчить, що інформацію опрацювали та внесли до реєстру. Якщо документи ще обробляються, система показуватиме проміжний статус.

Після завершення перехідного періоду, тобто з 11 червня 2026 року, паперові книжки залишаться лише як історичний документ або особиста пам’ять. Усі нові записи вноситимуться виключно в електронний формат. Це означає, що роботодавці більше не будуть заводити паперових книжок для нових працівників, а дані одразу потраплятимуть до електронного реєстру.

Переваги оцифрування очевидні. Електронний формат убезпечує від втрати чи пошкодження документів, гарантує повноту обліку трудового стажу та спрощує доступ до державних послуг. Крім того, у майбутньому українцям не потрібно буде особисто звертатися до Пенсійного фонду для оформлення пенсії — система призначатиме її автоматично на підставі вже наявних даних.

Таким чином, кожному громадянину варто перевірити свій особистий кабінет і подбати про внесення всіх необхідних записів заздалегідь. Це убезпечить від ризиків, пов’язаних із затримкою оформлення пенсії чи втратою стажу, і забезпечить прозорий перехід до нової системи зберігання трудових даних.

