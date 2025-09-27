З якої дати пенсіонери отримують вікову доплату

Вікові надбавки до пенсій в Україні — це один із важливих інструментів державної підтримки літніх людей. Чимало пенсіонерів хочуть знати, з якого моменту вони фактично починають отримувати ці доплати: з першого числа місяця чи від дня народження

Які правила діють для пенсіонерів

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №849 від 16 вересня 2020 року (зі змінами від 22 лютого 2021-го), для громадян у віці від 75 до 80 років передбачена щомісячна доплата до пенсії у розмірі до 456 грн. Ця норма почала діяти з 1 жовтня 2021 року. Якщо людина досягає 75-річного віку після цієї дати, то доплата призначається саме з дня народження, а не з початку календарного місяця.

Інші категорії пенсіонерів:

від 80 років. З 1 квітня 2020 року пенсіонери цієї вікової групи мають право на щомісячну доплату до 570 грн; від 70 років. Починаючи з жовтня 2022 року, особам віком від 70 до 75 років виплачують до 300 грн щомісяця.

Важливе обмеження

Право на надбавку залежить не тільки від віку, а й від розміру пенсії. Вона має бути не більшою за 10 340,35 грн — це середня зарплата, яка враховувалася для розрахунку пенсій ще у 2020 році. Хоча відтоді середня зарплата суттєво зросла (у липні 2025-го вона становила вже 20 455,65 грн), граничний показник залишається незмінним. Така норма фактично відсікає від отримання доплати тих пенсіонерів, чия пенсія трохи перевищує встановлений поріг.

Розмір доплати залежить від суми основної пенсії. Наприклад, якщо пенсія становить 10 140,35 грн, то людина отримає доплату не 456 грн, а лише 200 грн. Тобто фактична виплата розраховується індивідуально, аби загальний розмір пенсії з урахуванням надбавки не перевищував гранично встановленого рівня.

