Як призначають та перераховують пенсії в Україні

Пенсійне питання залишається одним із найважливіших для українців. Чимало людей хвилює, коли саме можна отримати виплати та як проходить їхній перерахунок

Коли призначають пенсію

Подати заяву на призначення пенсії можна будь-коли після того, як у людини з’явилося право на виплату. Водночас зробити це дозволяється не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Якщо звернення подано протягом трьох місяців після дня народження, коли людина набуває права на пенсію, виплату призначають із наступного дня досягнення пенсійного віку. Якщо ж звернення відбулося пізніше, то пенсію нараховують лише з дати подання заяви.

Для мешканців територій, де тривають або тривали бойові дії, а також для тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях, діють особливі правила. Якщо звернення подане під час воєнного стану або впродовж трьох місяців після його завершення, пенсія призначається з таких дат:

за віком — з наступного дня після досягнення пенсійного віку;

по інвалідності — з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника — з дня, наступного за днем його смерті;

за вислугу років — з наступного дня після звільнення з посади, що давала право на цю пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

У випадку відстрочки виходу на пенсію виплату нараховують за заявою пенсіонера з дня, що настає після останнього календарного дня місяця, в якому був накопичений повний страховий стаж для такої відстрочки. Але звернутися потрібно не пізніше ніж за три місяці після цієї дати.

Цікаве по темі: Чи можна отримувати польську пенсію, перебуваючи в Україні

Як відбувається індивідуальний перерахунок

Перерахунок пенсії проводять на підставі заяви пенсіонера та додаткових документів. Це може бути довідка про стаж, про заробіток чи інші дані, які впливають на розмір виплати.

Найчастіше індивідуальний перерахунок здійснюють у таких випадках:

якщо у людини з’явився новий підтверджений стаж, який не врахували під час попереднього призначення;

якщо подано дані про заробіток за інші 60 місяців роботи до липня 2000 року;

якщо пенсіонер отримав документи, що дають право на надбавки, підвищення чи додаткові пенсії.

Працюючим пенсіонерам пенсії не перераховують у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати. Перерахунок роблять лише після звільнення, і тоді враховують показники, встановлені на дату припинення роботи.

Також тим, хто отримує пенсію за вислугу років і ще не досяг пенсійного віку, стаж, набраний після призначення виплат, до уваги не беруть.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи зарахують закордонний стаж до пенсії

З 1 жовтня зміняться правила сплати ЄСВ для ФОП та самозайнятих осіб

З якої дати пенсіонери отримують вікову доплату

Джерело: 24 Канал.