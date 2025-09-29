close-btn
Чи можна отримувати польську пенсію, перебуваючи в Україні

29.09.2025 13:30
Ольга Деркач

Все більше українців, які певний час працювали за кордоном, починають замислюватися, чи мають вони право на пенсійні виплати з інших країн. Особливо часто такі запитання виникають у тих, хто офіційно був працевлаштований у Польщі

Так, українці, які легально працювали в Польщі та сплачували там обов’язкові внески, мають право претендувати на польську пенсію навіть після повернення на батьківщину.

Виплатами займається державне Управління соціального страхування Польщі — ZUS. При цьому отримувачами можуть бути не лише громадяни чи резиденти країни. Головна умова — офіційне працевлаштування в Польщі та сплата пенсійних внесків упродовж періоду роботи.

Пенсійний вік у Польщі залишається стандартним і відрізняється залежно від статі: жінки виходять на пенсію у 60 років, чоловіки — у 65. Для призначення виплат необхідно мати мінімальний страховий стаж: щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Цікаве по темі: Чи зарахують закордонний стаж до пенсії

Чи можна отримувати пенсії одночасно в Польщі та Україні

Між Україною та Польщею діє двостороння угода про соціальне забезпечення. Вона дозволяє поєднувати виплати: Пенсійний фонд України нараховує пенсію за стаж, здобутий в Україні, а ZUS компенсує роки роботи у Польщі. Тобто людина може отримувати дві пенсії одночасно, але кожна країна виплачує лише за власний період страхового стажу.

Станом на сьогодні мінімальна пенсія в Польщі становить 1878,91 злотих до оподаткування. Після вирахування податків пенсіонер фактично отримує приблизно 1709,81 злотих «на руки».

Нагадаємо, що в Україні наближається завершення важливого етапу пенсійної реформи — переведення паперових трудових книжок у цифровий формат. Згідно із законом №1217-IX, ухваленим ще у 2021 році, громадяни отримали п’ять років для оцифрування своїх трудових документів. Кінцевий термін — 10 червня 2026 року. Після цієї дати єдиним офіційним підтвердженням страхового стажу стане електронна книжка, а паперова версія втратить юридичну силу.

