Деякі українці можуть отримати до 1 300 гривень на оплату комуналки

В Україні стартувала нова програма додаткової підтримки для жителів прифронтових територій. Вона передбачає нарахування 100 додаткових кВт електроенергії на кожного члена родини. Виплати здійснюватимуться у грошовому еквіваленті — це допоможе частково покрити витрати на оплату житлово-комунальних послуг

За інформацією Міністерства соціальної політики, така підтримка буде доступна для сімей, які проживають у зонах бойових дій та вже користуються пільгами чи субсидіями на оплату комуналки. Виплата є адресною і призначається автоматично, без необхідності подання додаткових заяв. Нарахування здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Хто може претендувати

Отримати допомогу зможуть жителі прифронтових регіонів, які мають право на пільги чи субсидії. Це означає, що додаткові кошти будуть нараховуватися саме тим родинам, які вже офіційно отримують державну підтримку для оплати комунальних послуг.

Розмір допомоги становить 432 грн на одного члена родини. Максимальна сума для домогосподарства може сягати 1 296 грн. Наприклад, якщо в родині троє осіб, вони отримають 1 296 грн — це фактично еквівалент оплати 300 додаткових кВт електроенергії.

Цікаве по темі: Рада може підвищити зарплати та прожитковий мінімум: деталі

Як отримати гроші

Звертатися до органів соцзахисту не потрібно. Виплата проводиться автоматично на основі даних Пенсійного фонду. Це дозволяє уникнути бюрократичних процедур і пришвидшити отримання допомоги.

На який період надається підтримка

Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету й триватиме до моменту завершення воєнного стану або повернення можливості мешканців прифронтових територій сплачувати комунальні послуги самостійно. Також передбачено, що допомога припиняється після евакуації родини за межі небезпечних територій.

У Мінсоцполітики підкреслюють, що дуже важливо своєчасно оплачувати спожиту електроенергію, якщо така послуга надається. Адже від цього залежить збереження адресної підтримки.

Таким чином, українські родини на прифронтових територіях зможуть отримати додаткову фінансову допомогу на оплату комунальних послуг у розмірі до 1 300 грн щомісяця. Це стане відчутним підмогою для тих, хто найбільше постраждав від війни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи зникне стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку

Як призначають та перераховують пенсії в Україні

Чи можна отримувати польську пенсію, перебуваючи в Україні