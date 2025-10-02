Уряд розширив програму «Пакунок школяра»

Кабінет Міністрів України розширив можливості програми «Пакунок школяра», яка дозволяє батькам першокласників отримати ₴5 000 для підготовки дитини до школи. Відтепер ці кошти можна витрачати не лише на одяг, взуття та канцелярію, а й на книжки — підручники та дитячу літературу

Про це повідомляє Дія у своєму Telegram.

За півтора місяці після запуску понад 200 000 родин подали заявки на участь у програмі. Це становить 76% усіх першокласників України. Загалом українці вже витратили понад 390 млн грн на товари для школи. Завдяки новому оновленню діти зможуть отримати свої перші книжки, а батьки — трохи більше спокою в передшкільних клопотах.

Якщо ви вже отримали кошти, то додаткових дій робити не потрібно: гроші можна витратити на книжки просто зараз. Перелік книгарень, які беруть участь у програмі, доступний у застосунку. Якщо ж ви тільки плануєте податися, 5 000 грн тепер працюватимуть ще ефективніше, адже окрім літератури перелік витрат залишився незмінним: шкільне приладдя, рюкзаки, одяг і взуття.

Подати заявку можна безпосередньо в Дії. Для цього потрібно відкрити розділ «Допомога від держави» — «Пакунок школяра», обрати ім’я дитини, вказати свою Дія.Картку та засвідчити заяву за допомогою Дія.Підпису. Гроші надійдуть на картку протягом 14 днів. Використати їх можна впродовж пів року, тож навіть якщо потрібні речі знадобляться взимку чи навесні, кошти не згорять. Податися можна до 15 листопада.

«Пакунок школяра» реалізується Міністерством соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти і науки, Пенсійним фондом України, а також за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та міжнародних партнерів — урядів Швеції та Швейцарії

Нагадаємо, що у Дії запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності. Відтепер усі етапи сертифікації відбуваються онлайн на порталі Дія. Від подання заявки до підписання договорів — все у зручному цифровому форматі.

