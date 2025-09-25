Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання у Дії

Контрактники можуть отримати від держави освітні гранти на 17 000–25 000 грн. Для цього потрібно підтвердити сертифікат у застосунку Дія до 25 жовтня — кошти перерахують безпосередньо університету

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Агов, студенти! Підтверджуйте сертифікат на оплату навчання в Дії, — йдеться у повідомленні. — Дружній reminder, контрактники: фінансова підтримка від держави чекає на вас у Дії. Не пропустіть лист щастя і подбайте про сплату контракту в університеті вчасно».

Що таке освітній грант?

Це цільова допомога від держави на оплату навчання для студентів-контрактників — цьогорічних вступників. Працює за принципом «гроші йдуть за студентом» — держава перераховує кошти одразу до університету, а ви заощаджуєте на вартості контракту.

Розмір гранта залежить від бала з НМТ з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності:

150+ балів — грант від 17 000 грн;

170+ балів — грант від 25 000 грн.

Для вступників 2025 року: розпочинайте навчання, підтверджуйте сертифікат у застосунку Дія до 25 жовтня.

Як це працює в Дії?

Оновлюєте та запускаєте Дію — Сертифікат на навчання — Отримати грант — підтвердьте Дія.Підписом. Коли університет отримає кошти, Дія надішле сповіщення — до 1 грудня та до 1 квітня за кожен семестр.

Вже заплатили за навчання, а потім отримали грант? Зверніться до закладу освіти, щоб повернути сплачені кошти.

«Вчіться добре! Послуга в Дії реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством освіти і науки України та ДП Інфоресурс», — додали у пресслужбі.

