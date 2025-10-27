Які переваги мають працюючі пенсіонери

Багато людей переконані, що вихід на пенсію — це фінальна крапка у професійному житті. Але дедалі більше українців доводять протилежне: продовження трудової діяльності після пенсійного віку не лише дає змогу залишатися активними, а й має цілком відчутні матеріальні переваги

Право працювати після виходу на пенсію

В Україні закон стоїть на боці людей старшого віку. Роботодавець не може звільнити працівника лише через те, що він досяг пенсійного віку. Це було б прямим порушенням трудового законодавства. Звільнення можливе лише у випадках, чітко передбачених законом — наприклад, через скорочення штату, порушення трудової дисципліни чи за власним бажанням працівника. Тобто, сам факт досягнення пенсійного віку не є підставою для розірвання трудового договору.

Фінансові переваги для працюючих пенсіонерів

Однією з найвагоміших причин залишатися на роботі після виходу на пенсію є можливість підвищення розміру виплат. Ті, хто продовжує працювати, мають право на перерахунок пенсії через два роки після її призначення. Це означає, що держава враховує новий трудовий стаж та збільшений заробіток, завдяки чому пенсія може зрости.

Важливо: для проведення такого перерахунку людина повинна відпрацювати щонайменше 24 місяці після виходу на пенсію. Тільки тоді Пенсійний фонд здійснює перерахунок і підвищує розмір виплат.

Розмір надбавки до пенсії

Пенсійний фонд України пояснює, що за кожен додатковий рік роботи після досягнення пенсійного віку нараховується 1% надбавки до пенсії. Однак є обмеження: цей відсоток не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком. У 2025 році мінімальна пенсія становить понад 2 300 гривень, отже, надбавка за один рік понаднормового стажу перевищує 23 гривні.

Для прикладу, якщо людина має 10 років стажу понад встановлену норму, вона може розраховувати на підвищення пенсії більш ніж на 230 гривень щомісяця. І хоча сума здається невеликою, у поєднанні з регулярною індексацією та можливістю додаткового заробітку вона створює суттєву фінансову підтримку.

Отже, продовження роботи після виходу на пенсію має не лише моральне, а й практичне значення. Людина зберігає соціальну активність, підтримує себе у фізичній та розумовій формі й водночас отримує матеріальні переваги у вигляді підвищених виплат. Закон гарантує, що вік не може бути причиною звільнення, тож рішення залишитися на роботі — цілком у руках самого пенсіонера.

Джерело: 24 Канал.