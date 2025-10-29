close-btn
PaySpaceMagazine

Хто отримає надбавку до пенсії у листопаді

29.10.2025 16:00
Ольга Деркач

У листопаді частина українських пенсіонерів отримає підвищені виплати. Держава передбачила спеціальну надбавку для окремих категорій громадян, яка може сягати майже тисячі гривень. Розбираємося, хто має право на таку допомогу та як її оформити

Хто отримає надбавку до пенсії у листопаді

Фото: freepik.com

Додаткова тисяча гривень до пенсії: хто може претендувати

В Україні діє державна програма підтримки літніх людей, які залишилися без рідних і потребують постійного догляду. Її норми визначені законом «Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян».

Відповідно до цього закону, самотні пенсіонери можуть отримувати щомісячну надбавку до своєї пенсії. Вона має компенсувати витрати на базові потреби, зокрема оплату догляду, ліків і побутових послуг.

Право на таку допомогу мають особи, які відповідають усім переліченим умовам:

  • досягли 80-річного віку;
  • потребують постійного стороннього догляду, що підтверджено медичним висновком ЛКК;
  • отримують пенсію за віком, а не у зв’язку з інвалідністю;
  • не мають працездатних родичів — дітей, онуків або правнуків, які зобов’язані їх утримувати.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть втратити пенсії у 2026

Як оформити надбавку на догляд

За інформацією Пенсійного фонду України, щоб отримати доплату у 2025 році, спочатку потрібно звернутися до медичного закладу та пройти обстеження в лікарсько-консультативній комісії (ЛКК). Вона має надати висновок про потребу особи у постійному догляді.

Після цього необхідно підготувати пакет документів:

  • медичний висновок ЛКК;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку про відсутність інших соціальних виплат.

Зібрані документи разом із заявою слід подати до територіального відділення Пенсійного фонду України. Після розгляду заяви пенсіонеру призначається надбавка, яка нараховується щомісячно та додається до основної пенсії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з переселенців може втратити державні виплати з листопада

Які переваги мають працюючі пенсіонери

До якого віку можна отримувати пенсію по втраті годувальника

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
На які потреби українці найчастіше беруть мікрокредити — дослідження 29.10.2025

На які потреби українці найчастіше беруть мікрокредити — дослідження
Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів 29.10.2025

Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів
IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven 28.10.2025

IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven
Деякі українці можуть втратити пенсії у 2026 28.10.2025

Деякі українці можуть втратити пенсії у 2026
Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025 28.10.2025

Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025
Як сплатити податки на доходи, отримані за кордоном 27.10.2025

Як сплатити податки на доходи, отримані за кордоном
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
Останні новини
Сьогодні  19:10

Розпочався відбір стартапів до української делегації на CES 2026

 Сьогодні  18:20

Visa розширює підтримку стейблкоїнів на чотирьох блокчейнах

 Сьогодні  17:10

XRP подає сигнал можливої корекції: чи впаде ціна

 Сьогодні  14:50

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації

 Сьогодні  13:40

На які потреби українці найчастіше беруть мікрокредити — дослідження

 Сьогодні  12:30

Як показав себе американський Solana ETF у перший день торгів

 Сьогодні  11:20

Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.