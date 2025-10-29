Хто отримає надбавку до пенсії у листопаді

У листопаді частина українських пенсіонерів отримає підвищені виплати. Держава передбачила спеціальну надбавку для окремих категорій громадян, яка може сягати майже тисячі гривень. Розбираємося, хто має право на таку допомогу та як її оформити

Додаткова тисяча гривень до пенсії: хто може претендувати

В Україні діє державна програма підтримки літніх людей, які залишилися без рідних і потребують постійного догляду. Її норми визначені законом «Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян».

Відповідно до цього закону, самотні пенсіонери можуть отримувати щомісячну надбавку до своєї пенсії. Вона має компенсувати витрати на базові потреби, зокрема оплату догляду, ліків і побутових послуг.

Право на таку допомогу мають особи, які відповідають усім переліченим умовам:

досягли 80-річного віку;

потребують постійного стороннього догляду, що підтверджено медичним висновком ЛКК;

отримують пенсію за віком, а не у зв’язку з інвалідністю;

не мають працездатних родичів — дітей, онуків або правнуків, які зобов’язані їх утримувати.

Як оформити надбавку на догляд

За інформацією Пенсійного фонду України, щоб отримати доплату у 2025 році, спочатку потрібно звернутися до медичного закладу та пройти обстеження в лікарсько-консультативній комісії (ЛКК). Вона має надати висновок про потребу особи у постійному догляді.

Після цього необхідно підготувати пакет документів:

медичний висновок ЛКК;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку про відсутність інших соціальних виплат.

Зібрані документи разом із заявою слід подати до територіального відділення Пенсійного фонду України. Після розгляду заяви пенсіонеру призначається надбавка, яка нараховується щомісячно та додається до основної пенсії.

