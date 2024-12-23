Ощадбанк продовжив термін дії для деяких платіжних карток

Картки Ощадбанку з продовженим терміном дії будуть повноцінно працювати як і всі інші

Державний Ощадбанк вирішив продовжити до 30 червня 2025 року дію всіх платіжних карток, термін яких закінчився, починаючи з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабної війни.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов в Telegram.

Він зазначив, що продовження терміну дії таких карток відбудеться автоматично. Вони будуть й надалі повноцінно працювати: картками можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», — додає Наумов.

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Нагадаємо, Ощадбанк виступить банком-партнером нової програми «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України». Її метою є посилення стійкості української економіки до періодичних відключень електрики та забезпечення безперебійної роботи бізнесу шляхом фінансової підтримки рішень для стабільного доступу до електроенергії.

Обіцяють, що нова програма сприятиме доступу до банківського фінансування для забезпечення господарської та інвестиційної діяльності мікро- та малих підприємств (ММП), які надають робочі місця й можливість для українців отримувати дохід та здатність країни виробляти товари та послуги.

Також ми писали, що Ощадбанк підписав меморандум з Міністерством економіки, який розширює доступ клієнтів банку до спеціальної програми. За її умовами українці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва.

Для отримання компенсації покупці повинні оплатити техніку та обладнання через Ощадбанк, після чого подати заяву на отримання компенсації разом із копією платіжного документа та актом приймання-передавання товару.

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