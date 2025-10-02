close-btn
Mastercard запускає таргетовану рекламу на основі транзакцій

02.10.2025 19:30
Ольга Деркач

Компанія Mastercard представила цифрову медіамережу, яка використовує транзакційні дані (зі згоди користувачів) для персоналізованої реклами

Фото: pexels.com

Новий сервіс під назвою Mastercard Commerce Media покликаний прибрати елемент «вгадування» з рекламних кампаній, спираючись на унікальні інсайти з десятків мільярдів транзакцій, які компанія обробляє щороку.

Мережа вже має базу з 25 000 рекламодавців і охоплює 500 млн споживачів по всьому світу. Вона працює як у власних каналах Mastercard, так і через банки та інші платформи.

За словами компанії, рекламодавці отримують перевірену віддачу — до 22 разів більше від кожного вкладеного долара в рекламу. Це стосується таких категорій, як ритейл, подорожі, розваги, ресторани та повсякденні покупки.

Платформа надає цільовим аудиторіям персоналізовані пропозиції та контент — кешбек, знижки, бонуси чи рекламні повідомлення. Використовуючи дані зі згоди користувачів та задані параметри рекламодавців, Mastercard визначає правильну аудиторію для кожної пропозиції. Споживачі можуть активувати пропозицію на своїй картці й одразу використати її під час покупки. Таким чином Mastercard може напряму пов’язати транзакцію з конкретним рекламним контентом.

«Ми розуміємо, як з’єднувати рекламодавців зі споживачами, а споживачів — з продуктами, послугами та досвідом, який вони цінують, — зазначив Крейґ Восберґ, директор з розвитку сервісів Mastercard. — Mastercard Commerce Media — це природне продовження довірених зв’язків, за які нас знають, і роботи, яку ми вже виконуємо у межах нашого унікального набору послуг».

Mastercard — не єдина фінансова компанія, яка прагне монетизувати масив транзакційних даних через рекламу. Торік схожі ініціативи запустили PayPal і JPMorgan Chase.

Джерело: Finextra.

