Mastercard запускає таргетовану рекламу на основі транзакцій

Компанія Mastercard представила цифрову медіамережу, яка використовує транзакційні дані (зі згоди користувачів) для персоналізованої реклами

Новий сервіс під назвою Mastercard Commerce Media покликаний прибрати елемент «вгадування» з рекламних кампаній, спираючись на унікальні інсайти з десятків мільярдів транзакцій, які компанія обробляє щороку.

Мережа вже має базу з 25 000 рекламодавців і охоплює 500 млн споживачів по всьому світу. Вона працює як у власних каналах Mastercard, так і через банки та інші платформи.

За словами компанії, рекламодавці отримують перевірену віддачу — до 22 разів більше від кожного вкладеного долара в рекламу. Це стосується таких категорій, як ритейл, подорожі, розваги, ресторани та повсякденні покупки.

Платформа надає цільовим аудиторіям персоналізовані пропозиції та контент — кешбек, знижки, бонуси чи рекламні повідомлення. Використовуючи дані зі згоди користувачів та задані параметри рекламодавців, Mastercard визначає правильну аудиторію для кожної пропозиції. Споживачі можуть активувати пропозицію на своїй картці й одразу використати її під час покупки. Таким чином Mastercard може напряму пов’язати транзакцію з конкретним рекламним контентом.

«Ми розуміємо, як з’єднувати рекламодавців зі споживачами, а споживачів — з продуктами, послугами та досвідом, який вони цінують, — зазначив Крейґ Восберґ, директор з розвитку сервісів Mastercard. — Mastercard Commerce Media — це природне продовження довірених зв’язків, за які нас знають, і роботи, яку ми вже виконуємо у межах нашого унікального набору послуг».

Mastercard — не єдина фінансова компанія, яка прагне монетизувати масив транзакційних даних через рекламу. Торік схожі ініціативи запустили PayPal і JPMorgan Chase.

