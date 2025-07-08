Mastercard запускає нову платіжну послугу для бізнесу в Європі

Компанія Mastercard уклала партнерство з платіжним сервісом самообслуговування Pay4You, щоб запропонувати компаніям у Європі рішення для ефективного управління так званими «хвостовими витратами» — тими 20% витрат, які зазвичай не охоплені централізованими закупівлями

Партнери стверджують, що інтеграція платформи Pay4You з технологією віртуальних карток Mastercard дозволить бізнесу зменшити витрати, підвищити ефективність процесів і забезпечити відповідність правилам, водночас покращивши досвід користувачів.

Крім того, завдяки цій співпраці емітенти зможуть охопити нові потоки операцій, які зазвичай здійснюються з рахунку на рахунок, але тепер можуть проходити через корпоративні картки.

«Ми пишаємося партнерством із Mastercard, яке відкриває для компаній розумніший підхід до оплати невеликих, але численних рахунків постачальників — із поєднанням оптимізації оборотного капіталу та зручного процесу оплати. Корпоративні картки досі залишалися недооціненим інструментом у цій сфері. Та це зміниться», — зазначив CEO Pay4You Лауренс Стамхейс.

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Йоганна Ваара, старша віцепрезидентка та очільниця напряму корпоративних рішень у Mastercard Європа, зазначила, що завдяки використанню віртуальної карткової технології в межах платформи Pay4You компанії зможуть ефективніше контролювати свої витрати та досягати вищого рівня фінансової ефективності.

Нагадаємо, що Mastercard оголосила про запуск програми Security Solutions, яка спрямована на підтримку перспективних стартапів, що впроваджують інновації у сферах кібербезпеки, боротьби з шахрайством, цифрової ідентифікації та стійкості платіжної інфраструктури.

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Джерело: Finextra.