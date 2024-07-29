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Binance зробила важливу заяву щодо PEPE, BONK та 6 інших криптовалют

29.07.2024 13:20
Олеся Крамаренко
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Binance оголосила про оновлення коефіцієнта забезпечення для PEPE, BONK та шести інших криптовалют

Binance зробила важливу заяву щодо PEPE, BONK та 6 інших криптовалют

Фото: freepik.com

Криптовалютна біржа Binance оголосила про оновлення коефіцієнта забезпечення для кількох криптовалютних активів, щоб покращити торговельний досвід для користувачів. Оновлення торкнеться таких криптовалют, як популярні мемкоїни PEPE, BONK та BANANA, серед інших.

Оновлення коефіцієнта забезпечення на Binance

Найбільша за обсягом торгів біржа оголосила про ключові зміни в коефіцієнті забезпечення для трейдерів. У релізі від 29 липня Binance оголосила про новий коефіцієнт, який, як очікується, змінить те, як користувачі торгують і позичають активи під портфельну маржу. Цей крок збільшує коефіцієнт для восьми криптовалют.

“Друзі, Binance оновить коефіцієнт забезпечення для наступних активів в рамках портфельної маржі з 2024-07-30 06:00 (UTC). Оновлення буде завершено протягом приблизно однієї години”.

Для мемкоїна PEPE цей показник збільшиться з 60% до 75%, а для NOT — з 40% до 75%. Коефіцієнт забезпечення інших активів підвищено до 75%, зокрема NEAR і BONK. У решти зі списку коефіцієнт забезпечення збільшився до 50% з менших позицій. BANANA і BB піднялися з 10% до цієї позначки, в той час, як ZRO та IO були підвищені з 30%.

Binance додала, що підвищений коефіцієнт забезпечення вплине на єдиний коефіцієнт маржі обслуговування (uniMMR). Як наслідок, користувачі повинні стежити за коефіцієнтом через ліквідаційні збитки, які можуть виникнути через зміну коефіцієнта забезпечення. Трейдери очікують потенційного впливу на крипторинок на основі нещодавніх змін.

Коефіцієнт забезпечення та ліквідація

У криптотрейдингу і децентралізованому фінансуванні (DeFi) часто використовують коефіцієнт забезпечення для визначення недостатнього або надлишкового забезпечення позики або торгової позиції. Він розраховується як відношення загальної вартості застави до загальної вартості позики.

Коефіцієнт забезпечення важливий для трейдерів, оскільки він допомагає контролювати ризики й уникати ліквідації позицій. Якщо коефіцієнт забезпечення надто низький, трейдери можуть бути змушені додати більше капіталу або закрити частину своїх позицій, щоб підтримати потрібний рівень забезпечення. Значення коефіцієнта може знижуватися на основі коливань ціни базового активу.

Раніше ми писали про те, що Binance запустила опціони на Біткоїн та Ethereum в парах USDT.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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