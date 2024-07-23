Binance запустить опціони на Біткоїн та Ethereum в парах USDT: названо дату

Binance представляє опціонні контракти BTCUSDT та ETHUSDT, розширюючи пропозицію криптовалютних деривативів

Binance, провідна світова криптовалютна біржа, оголосила про запуск опціонних контрактів на Bitcoin та Ethereum з розрахунками в USDT. Ці нові пропозиції матимуть унікальну дату закінчення терміну дії 8 листопада 2024 року і будуть структуровані як опціонні контракти європейського зразка.

Запуск опціонів на Біткоїн та Ethereum

В оголошенні детально описується значне розширення пропозицій похідних інструментів. Платформа має намір запустити опціонні контракти на Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) в парі з Tether (USDT), що стане новою віхою в лінійці її продуктів.

Згідно з повідомленням, Binance Options проведе спеціальний ранній лістинг опціонних контрактів BTCUSDT і ETHUSDT 24 липня 2024 року о 08:00 UTC. Термін дії цих контрактів закінчується 8 листопада 2024 року.

Примітно, що хоча термін дії опціонів BNB USDT нещодавно закінчився, це оголошення про “ранній” лістинг включає лише опціони BTC та ETH. Відсутність нових опціонів BNB привернула увагу деяких спостерігачів ринку, що призвело до припущень про стратегію Binance щодо пропозиції деривативів на власний токен.

Важливо відзначити, що ці нові опціони є контрактами європейського зразка, що означає, що вони можуть бути виконані тільки в день закінчення терміну дії. Трейдерам та інвесторам, зацікавленим у цих нових продуктах, рекомендується ознайомитися з Binance Options Contract Specifications для отримання детальної інформації про умови контрактів, правила торгівлі та управління ризиками.

Цей крок відображає зростання складності ринку криптовалютних деривативів і потенційно може залучити на платформу більше інституційних інвесторів. Впровадження парних опціонів USDT на Біткоїн та Ефіріум надає трейдерам додаткові інструменти для хеджування та спекулятивних стратегій. Детальніше про них в нашій статті “Роль спекуляцій у волатильності цін криптовалют”.

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За матеріалами coingape.com