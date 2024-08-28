Ціна Біткоїна та Ethereum різко впала: що відбувається

Курс великих криптовалют стрімко пішов донизу в ніч на 28 серпня. Водночас Індекс страху і жадібності впав на 19 базисних пунктів

Так, цієї ночі курс Біткоїна втратив підтримку на рівні $60 000. На момент написання новини BTC торгується по $58 879, за даними CoinMarketMap. Всього за день перша криптовалюта продемонструвала падіння на 6,41%.

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Водночас прямий конкурент Біткоїна — Ethereum — впав нижче порогу в $2500. Наразі один ETH коштує $2 450, за добу цифровий актив подешевшав на 8,89%.

Просіданням відзначився також показник домінування Біткоїна. Вдень 27 серпня він коливався в межах 57,5%, але надвечір став падати. У моменті він досяг 57,32%, після чого частково відновився.

Падіння вартості BTC та ETH, а також деяких інших криптоактивів викликало хвилю ліквідацій за ф’ючерсними контрактами. Їхня загальна сума перевищила $322 млн.

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З топ-10 найбільших криптовалют за показником капіталізації наразі тільки два залишаються в «зеленій» зоні, це USDC і USDT, свідчать дані CryptoRank. А от найбільше падіння продемонстрували Ethereum, Solana і Dogecoin.

При цьому Індекс страху і жадібності за добу впав на 18 б.п. За даними CoinStats, на момент написання новини він становить 30, що нижче значення минулого тижня.

Що саме спричинило таке просідання наразі невідомо. Однією з можливих причин є перехід сектору спотових біткоїн-ETF від позитивної до негативної динаміки.

Нагадаємо, криптоінвестиційний фонд 1confirmation, заснований колишнім керівником Coinbase Ніком Томено, дав сміливий прогноз щодо Ethereum.

Згідно з прогнозом, протягом наступних п’яти років ціна на Ethereum зросте, а ринкова капіталізація ETH перевершить ринкову капіталізацію Біткоїна (BTC). Однак короткостроковий аналіз свідчить про турбулентність для ETH.

Також ми писали, що технічний аналіз сигналізує про неминуче падіння ціни Біткоїна. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Incrypted