Біткоїн скоро знову впаде — Алі Мартінес

Технічний аналіз сигналізує про неминуче падіння ціни Біткоїна

Цей рік був особливо багатим на події для провідної криптовалюти світу, Біткоїна (BTC). Монета побачила схвалення перших в історії спотових біржових фондів (ETF), пережила халвінг і досягла нового історичного максимуму (ATH) вище $73 000 у березні.

Однак нещодавні торги були здебільшого менш позитивними: протягом літа криптовалюта зазнала кількох значних падінь, одне з яких навіть ненадовго опустило Біткоїн нижче $50 000.

Навіть подальше відновлення призвело до того, що BTC повернувся до значно нижчого стабільного рівня, ніж $67 000, біля якого він тримався протягом більшої частини весни.

Крім того, технічний аналіз, проведений 20 серпня та опублікований на X відомим криптоекспертом Алі Мартінесом, натякає на те, що наступний рух Біткоїна може бути низхідним.

TD Sequential видала сильний сигнал на продаж на годинному графіку Біткоїна, згідно з дописом Мартінеса. Це поширений інструмент технічного аналізу, призначений для визначення часу розвороту або підтвердження тренду шляхом аналізу попередніх показників активу за певний період часу.

The TD Sequential presents a sell signal on the #Bitcoin $BTC hourly chart! pic.twitter.com/tUsb73RofH

— Ali (@ali_charts) August 20, 2024