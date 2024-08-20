close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн скоро знову впаде — Алі Мартінес

20.08.2024 21:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Технічний аналіз сигналізує про неминуче падіння ціни Біткоїна

Біткоїн скоро знову впаде — Алі Мартінес

Фото: freepik.com

Цей рік був особливо багатим на події для провідної криптовалюти світу, Біткоїна (BTC). Монета побачила схвалення перших в історії спотових біржових фондів (ETF), пережила халвінг і досягла нового історичного максимуму (ATH) вище $73 000 у березні.

Однак нещодавні торги були здебільшого менш позитивними: протягом літа криптовалюта зазнала кількох значних падінь, одне з яких навіть ненадовго опустило Біткоїн нижче $50 000.

Навіть подальше відновлення призвело до того, що BTC повернувся до значно нижчого стабільного рівня, ніж $67 000, біля якого він тримався протягом більшої частини весни.

Крім того, технічний аналіз, проведений 20 серпня та опублікований на X відомим криптоекспертом Алі Мартінесом, натякає на те, що наступний рух Біткоїна може бути низхідним.

Технічний аналіз Біткоїна натякає на неминуче падіння ціни

TD Sequential видала сильний сигнал на продаж на годинному графіку Біткоїна, згідно з дописом Мартінеса. Це поширений інструмент технічного аналізу, призначений для визначення часу розвороту або підтвердження тренду шляхом аналізу попередніх показників активу за певний період часу.

Проте, варто зазначити, що хоча інструмент був відносно успішним у прогнозуванні руху BTC протягом останніх місяців, більшість прогнозованих ралі та падінь виявлялися лише відносно незначними рухами крипторинку.

З огляду на це, аналітик, відомий під псевдонімом Stockmoney Lizards, висловив думку, що Біткоїн, ймовірно, наразі торгується значно стабільніше, ніж це було в більшості попередніх циклів. До того ж райдужний графік Біткоїна вказує на те, що станом на кінець серпня криптовалюта перебуває у фазі накопичення, тому не дивно, що прогнозований рух, ймовірно, буде незначним.

Наступний крок BTC навряд чи опустить його нижче $58 000 — найближчого рівня підтримки — і навряд чи призведе до падіння нижче $56 000 — третьої зони підтримки криптовалюти станом на 20 серпня.

З усім тим, очікуване падіння може виявитися корисним для інвесторів, які прагнуть оптимізувати свою торгівлю, або для тих, чия стратегія залежить від короткострокових цінових рухів, неважливо, наскільки незначних.

Все, що треба знати про технічний аналіз криптовалют, в нашій статті “Технічний аналіз: як використовувати прогностичну силу даних графіків для успішної торгівлі”.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами finbold.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Tron увійшов до топ-10 криптовалют 20.08.2024

Tron увійшов до топ-10 криптовалют
На Pepe Coin та BRETT чекає лістинг на великій біржі 20.08.2024

На Pepe Coin та BRETT чекає лістинг на великій біржі
Твіт Ілона Маска знову призвів до зростання ціни Dogecoin 20.08.2024

Твіт Ілона Маска знову призвів до зростання ціни Dogecoin
Worldcoin запустив перевірку райдужки ока ще в одній країні 20.08.2024

Worldcoin запустив перевірку райдужки ока ще в одній країні
Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції — Борняков 20.08.2024

Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції — Борняков
Розширення Chrome краде у користувачів криптовалюти 20.08.2024

Розширення Chrome краде у користувачів криптовалюти
Вибір редакції
Всі
Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком
ТОП статей 20.08.2024

Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком

 Райдужний графік Біткоїна: що це таке та як його читати
ТОП статей 19.08.2024

Райдужний графік Біткоїна: що це таке та як його читати
Останні новини
20.08.2024  21:00

Біткоїн скоро знову впаде — Алі Мартінес

 20.08.2024  20:30

Tron увійшов до топ-10 криптовалют

 20.08.2024  19:30

Уряд вніс зміни до програми єОселя

 20.08.2024  18:30

В Україні зʼявиться представництво японської організації зовнішньої торгівлі

 20.08.2024  18:00

На Pepe Coin та BRETT чекає лістинг на великій біржі

 20.08.2024  17:30

У Міноборони анонсували нові функції у застосунку Резерв+

 20.08.2024  17:00

Твіт Ілона Маска знову призвів до зростання ціни Dogecoin

 Всі новини
credit link image