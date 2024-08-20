Біткоїн скоро знову впаде — Алі Мартінес

Технічний аналіз сигналізує про неминуче падіння ціни Біткоїна

Цей рік був особливо багатим на події для провідної криптовалюти світу, Біткоїна (BTC). Монета побачила схвалення перших в історії спотових біржових фондів (ETF), пережила халвінг і досягла нового історичного максимуму (ATH) вище $73 000 у березні.

Однак нещодавні торги були здебільшого менш позитивними: протягом літа криптовалюта зазнала кількох значних падінь, одне з яких навіть ненадовго опустило Біткоїн нижче $50 000.

Навіть подальше відновлення призвело до того, що BTC повернувся до значно нижчого стабільного рівня, ніж $67 000, біля якого він тримався протягом більшої частини весни.

Крім того, технічний аналіз, проведений 20 серпня та опублікований на X відомим криптоекспертом Алі Мартінесом, натякає на те, що наступний рух Біткоїна може бути низхідним.

Технічний аналіз Біткоїна натякає на неминуче падіння ціни

TD Sequential видала сильний сигнал на продаж на годинному графіку Біткоїна, згідно з дописом Мартінеса. Це поширений інструмент технічного аналізу, призначений для визначення часу розвороту або підтвердження тренду шляхом аналізу попередніх показників активу за певний період часу.

The TD Sequential presents a sell signal on the #Bitcoin $BTC hourly chart! pic.twitter.com/tUsb73RofH — Ali (@ali_charts) August 20, 2024

Проте, варто зазначити, що хоча інструмент був відносно успішним у прогнозуванні руху BTC протягом останніх місяців, більшість прогнозованих ралі та падінь виявлялися лише відносно незначними рухами крипторинку.

З огляду на це, аналітик, відомий під псевдонімом Stockmoney Lizards, висловив думку, що Біткоїн, ймовірно, наразі торгується значно стабільніше, ніж це було в більшості попередніх циклів. До того ж райдужний графік Біткоїна вказує на те, що станом на кінець серпня криптовалюта перебуває у фазі накопичення, тому не дивно, що прогнозований рух, ймовірно, буде незначним.

Наступний крок BTC навряд чи опустить його нижче $58 000 — найближчого рівня підтримки — і навряд чи призведе до падіння нижче $56 000 — третьої зони підтримки криптовалюти станом на 20 серпня.

З усім тим, очікуване падіння може виявитися корисним для інвесторів, які прагнуть оптимізувати свою торгівлю, або для тих, чия стратегія залежить від короткострокових цінових рухів, неважливо, наскільки незначних.

Все, що треба знати про технічний аналіз криптовалют, в нашій статті “Технічний аналіз: як використовувати прогностичну силу даних графіків для успішної торгівлі”.

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За матеріалами finbold.com