close-btn
PaySpaceMagazine

Військові можуть отримати виплати після звільнення: за яких умов

01.12.2024 13:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Для українських військовослужбовців передбачена грошова компенсація після звільнення зі служби в деяких випадках

Військові можуть отримати виплати після звільнення: за яких умов

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, bank.gov.ua

Військові мають право на виплати, що нараховуються після звільнення з військової служби. Одна з таких компенсацій виплачується за умови невикористання відпустки.

Про це йдеться в законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та наказі «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

Читайте також: Стало відомо, як зміниться зарплата військових у грудні

Так, у рік звільнення військових зі служби у разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні такої відпустки.

Виплата також здійснюватиметься, якщо військовий не вийшов повністю або частково на відпочинок під час додаткової відпустки.

Крім того, на цей вид компенсації можуть розраховувати також захисники, що мають посвідчення учасників бойових дій (УБД).

Нагадаємо, під час несення військової служби українські захисники мають право не лише на стандартне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди. Розмір однієї з таких винагород складає 50 000 грн, вона виплачується за дотримання військовим одночасно трьох умов.

Також ми писали, що доплата в розмірі 70 тис. грн нараховується військовим за кожні 30 днів служби «на нулі» або в тилу ворога. Як тільки накопичилися ці дні, то в наступному місяці мають бути нараховані гроші. Однак в деяких випадках захисники та захисниці можуть втратити право на виплату.

Крім того, для сімей померлих внаслідок війни українських бійців держава виплачує спеціальну грошову допомогу, залежно від умов загибелі захисника чи захисниці. Якщо військовий загинув під час виконання ним обов’язків військової служби, розмір одноразової грошової допомоги не може становити менше ніж 15 млн грн, свідчить законодавство.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Рада змінила правила щодо деяких виплат військовим

Військовим по-новому компенсуватимуть гроші за оренду житла — Кабмін

Українським чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram

За матеріалами Telegraf

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Золото проти Біткоїна: погляд Роберта Кійосакі на фінансові дебати 30.11.2024

Золото проти Біткоїна: погляд Роберта Кійосакі на фінансові дебати
Що буде з Біткоїном у 2025 році 30.11.2024

Що буде з Біткоїном у 2025 році
10 міст, де живе найбільше мільярдерів — рейтинг 30.11.2024

10 міст, де живе найбільше мільярдерів — рейтинг
Хто стане новим головою SEC — Bloomberg 29.11.2024

Хто стане новим головою SEC — Bloomberg
НБУ анонсував тестування е-гривні: як відбуватиметься 29.11.2024

НБУ анонсував тестування е-гривні: як відбуватиметься
Підвищення податків: як зміняться доходи та депозити українців з 1 грудня 29.11.2024

Підвищення податків: як зміняться доходи та депозити українців з 1 грудня
Вибір редакції
Всі
Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення
ТОП статей 29.11.2024

Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення

 Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
ТОП статей 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
Останні новини
Сьогодні  12:00

Біткоїн може досягти позначки в $124 000 до кінця року — Ark Invest

 Сьогодні  11:00

Що відбувається всередині Сонця — відповідь NASA

 Сьогодні  10:00

Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Nvidia на 2025 рік

 30.11.2024  13:00

Золото проти Біткоїна: погляд Роберта Кійосакі на фінансові дебати

 30.11.2024  12:00

Вчені створили інноваційний матеріал, що добуває енергію з води і тепла

 30.11.2024  11:00

Що буде з Біткоїном у 2025 році

 30.11.2024  10:00

10 міст, де живе найбільше мільярдерів — рейтинг

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber