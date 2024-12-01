Військові можуть отримати виплати після звільнення: за яких умов

Для українських військовослужбовців передбачена грошова компенсація після звільнення зі служби в деяких випадках

Військові мають право на виплати, що нараховуються після звільнення з військової служби. Одна з таких компенсацій виплачується за умови невикористання відпустки.

Про це йдеться в законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та наказі «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

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Так, у рік звільнення військових зі служби у разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні такої відпустки.

Виплата також здійснюватиметься, якщо військовий не вийшов повністю або частково на відпочинок під час додаткової відпустки.

Крім того, на цей вид компенсації можуть розраховувати також захисники, що мають посвідчення учасників бойових дій (УБД).

Нагадаємо, під час несення військової служби українські захисники мають право не лише на стандартне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди. Розмір однієї з таких винагород складає 50 000 грн, вона виплачується за дотримання військовим одночасно трьох умов.

Також ми писали, що доплата в розмірі 70 тис. грн нараховується військовим за кожні 30 днів служби «на нулі» або в тилу ворога. Як тільки накопичилися ці дні, то в наступному місяці мають бути нараховані гроші. Однак в деяких випадках захисники та захисниці можуть втратити право на виплату.

Крім того, для сімей померлих внаслідок війни українських бійців держава виплачує спеціальну грошову допомогу, залежно від умов загибелі захисника чи захисниці. Якщо військовий загинув під час виконання ним обов’язків військової служби, розмір одноразової грошової допомоги не може становити менше ніж 15 млн грн, свідчить законодавство.

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За матеріалами Telegraf