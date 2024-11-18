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Стало відомо, як зміниться зарплата військових у грудні

18.11.2024 19:30
Дарія Шуть
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На розмір грошового забезпечення українських військових впливає низка факторів. І є вірогідність, що фінансування захисників наприкінці 2024 року буде більшим

Стало відомо, як зміниться зарплата військових у грудні

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, pixabay.com

Загалом у грудні 2024-го не планується жодних змін до зарплатні військовослужбовців, і вона залишиться на тому ж рівні, що й останні місяці. Однак враховуючи, що це буде останній місяць цього року, а військові отримують виплати в поточному місяці за попередній, грошове забезпечення може бути більшим: повноцінне за листопад та частково за грудень.

Принаймні така система практикувалась наприкінці минулого року, розповів заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ за позивним Адік.

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Наразі мінімальна зарплата для бійців Сухопутних військ ЗСУ, який перебувають на штатній посаді з мінімальним окладом, визначається такими складниками:

  • посадовий оклад за 1 тарифним розрядом — 2470 грн;
  • оклад за військовим званням солдат — 530 грн;
  • надбавка за особливості проходження служби 65% – 1950 грн;
  • премія (1 тарифний розряд, вислуга років — менш як 1 рік) — 15635,10 грн;
  • індексація — 130,20 грн.

Таким чином, якщо військовий не має утримань і стягнень, загальна мінімальна зарплата за місяць складає 20 715,30 грн. Це сума без урахування додаткових надбавок. Тож у грудні сума може бути відчутно більшою.

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Водночас з грошового забезпечення захисників утримується військовий збір. Раніше він складав 1,5%, а з жовтня 2024 року — 5%. До кінця 2024 року ця сума може незначно зростати, оскільки у випадку росту інфляції зростатиме й індексація.

Зазвичай військові отримують оплату на картку банку. Фінанси надходять у два етапи — у вигляді авансу з 5 по 15 число, та основної суми — після 25 числа.

Нагадаємо, під час несення військової служби українські захисники мають право не лише на стандартне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди. Розмір однієї з таких винагород складає 50 000 грн, вона виплачується за дотримання військовим одночасно трьох умов.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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