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Військові можуть отримати винагороду в розмірі 50 тис. грн: за яких умов

07.11.2024 19:00
Дарія Шуть
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Під час несення військової служби українські захисники мають право не лише на стандартне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди

Військові можуть отримати винагороду в розмірі 50 тис. грн: за яких умов

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, motionarray.com

Розмір однієї з таких винагород складає 50 000 грн, вона виплачується за дотримання військовим одночасно трьох умов.

Про це йдеться у наказі Міноборони «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

Так, бійці зможуть отримати цей вид виплат, якщо виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

  • органу військового управління;
  • штабу угруповання військ (сил);
  • штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;
  • командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

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Водночас потрібно, щоб вони були залучені до складу ОВУ. А військові, які обіймають посади, визначені штатом у складі командування і штабу військової частини (зведеного підрозділу) — до оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини.

Ще однією умовою є здійснення ОВУ (командним пунктом військової частини) оперативного управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно.

І третім обов’язковим фактором для отримання виплати є виконання військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).

Нагадаємо, доплата в розмірі 70 тис. грн нараховується військовим за кожні 30 днів служби «на нулі» або в тилу ворога. Як тільки накопичилися ці дні, то в наступному місяці мають бути нараховані гроші. Однак в деяких випадках захисники та захисниці можуть втратити право на виплату.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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