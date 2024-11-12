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В Армія+ з’явиться нова функція щодо зміни військової частини

12.11.2024 18:00
Микола Деркач
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Переведення воїнів в армії будуть розблоковані. Зокрема, найближчим часом у мобільному застосунку «Армія+» з’явиться можливість подати заявку на переміщення з одного підрозділу до іншого

В Армія+ з’явиться нова функція щодо зміни військової частини

В Армія+ з’явиться нова функція щодо зміни військової частини Фото: aplus.mod.gov.ua

«Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів», — повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

«Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо, — зазначив Володимир Зеленський. — Переведення працюватимуть через застосунок «Армія+». 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+». У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження — зрозуміле рішення».

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Він також пояснив, що Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту — 15 листопада.

«Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого — представниками громадських організацій. Дякую всім, хто працював заради цього рішення», — написав Президент України.

Зазначимо, що це вже 17-й тип електронного рапорту. Головна мета державного застосунку Армія+ — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною.

Нагадаємо, що минулого місяця у Армії+ було анонсовано наступні нововведення:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

«У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії», — сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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