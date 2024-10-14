Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+

Голова мета державного застосунку Армія+ — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною
Наступне оновлення застосунку Армія+ отримає функції навчання, а пізніше у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги та бонуси від бізнесів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.
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Головні нововведення Армії+ передбачатимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу;
- цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.
«У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії», — сказала Черногоренко.
Таким чином, застосунок Армія+ прагнуть зробити універсальним цифровим помічником військовослужбовця. Черногоренко висловила переконання, що інноваційні трансформації сприятимуть розвитку Міноборони як сучасної організації світового рівня.
Щодо застосунку Резерв+, то раніше ми писали, що у ньому з’явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов’язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.
Нагадаємо, Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Для користувачів з’явилось три нововведення:
- Бронювання відображається як окремий вид відстрочки.
- Оновлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів.
- Додано можливість перевірки дійсності повістки через QR-код.
Він поки що доступний лише для користувачів iOS, оновлена версія для Android повинна з’явиться найближчим часом.
Раніше ми також писали, що у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК та онлайн-подання заявки на відстрочку.
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Джерело: Міноборони