close-btn
PaySpaceMagazine

Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+

14.10.2024 10:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

Голова мета державного застосунку Армія+ — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною

Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+

Фото: freepik.com

Наступне оновлення застосунку Армія+ отримає функції навчання, а пізніше у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги та бонуси від бізнесів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.

Читайте також: Рада змінила правила щодо деяких виплат військовим

Головні нововведення Армії+ передбачатимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

«У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії», — сказала Черногоренко.

Таким чином, застосунок Армія+ прагнуть зробити універсальним цифровим помічником військовослужбовця. Черногоренко висловила переконання, що інноваційні трансформації сприятимуть розвитку Міноборони як сучасної організації світового рівня.

Щодо застосунку Резерв+, то раніше ми писали, що у ньому з’явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов’язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

Нагадаємо, Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Для користувачів з’явилось три нововведення:

  • Бронювання відображається як окремий вид відстрочки.
  • Оновлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів.
  • Додано можливість перевірки дійсності повістки через QR-код.

Він поки що доступний лише для користувачів iOS, оновлена версія для Android повинна з’явиться найближчим часом.

Раніше ми також писали, що у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК та онлайн-подання заявки на відстрочку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому не вдається забронювати фахівця через Дію

Скільки грошей принесе державі економічне бронювання — Мінекономіки

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

Джерело: Міноборони

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Спортивних суддів замінять на ШІ уже в 2025 році 13.10.2024

Спортивних суддів замінять на ШІ уже в 2025 році
Ілон Маск представив робототаксі та безпілотний фургон: основні характеристики 13.10.2024

Ілон Маск представив робототаксі та безпілотний фургон: основні характеристики
Популярному домену .io загрожує закриття: причина 12.10.2024

Популярному домену .io загрожує закриття: причина
Хто з мільярдерів став ще багатшим завдяки ШІ — огляд 12.10.2024

Хто з мільярдерів став ще багатшим завдяки ШІ — огляд
ШІ-стартап з українським корінням залучив $3 млн інвестицій 11.10.2024

ШІ-стартап з українським корінням залучив $3 млн інвестицій
Starlink для України фінансує не Ілон Маск: звідки йдуть гроші 11.10.2024

Starlink для України фінансує не Ілон Маск: звідки йдуть гроші
Вибір редакції
Всі
Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика
ТОП статей 11.10.2024

Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика

 «Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
ТОП статей 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
Останні новини
Сьогодні  13:00

Monochrome запускає перший у світі Ethereum ETF з викупом у натуральній формі

 Сьогодні  12:10

Через які бізнеси в Україні росіяни виводять свої гроші — Опендатабот

 Сьогодні  11:20

4 події, що можуть вплинути на ціну Біткоїна цього тижня

 Сьогодні  10:30

Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+

 Сьогодні  9:57

Бездепозитний бонус 100+100 грн за реєстрацію в ChampionCasino — які його особливості та переваги

 Сьогодні  9:40

За переказами з картки на картку пильнуватимуть жорсткіше: нові вимоги НБУ

 13.10.2024  14:00

3 причини, чому Біткоїн може відскочити цього місяця

 Всі новини
credit link image