Скільки податків сплатили грантери програми «Власна Справа»

Загалом від старту програми «Власна Справа» переможцями стали 25 000 українців, які отримали гранти на 6 млрд грн. При цьому грантери вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів

Про це повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

Також нещодавно ще 455 українців стали переможцями чергової хвилі програми «Власна Справа». Вони отримають гранти на старт або розширення бізнесу на 106 млн грн.

«Гранти на старт або розвиток свого бізнесу за програмою «Власна Справа» отримали вже 25 000 українців на загальну суму 6 млрд грн. За підтримки держави відкрито тисячі нових компаній по всій країні, підприємці збільшують обсяги виробництва, розвивають нові напрямки, виходять на нові ринки. Вони працюють, створюють нові робочі місця, забезпечують економічний розвиток, сплачують податки. Грантери програми вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів», — зазначила Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів шостої хвилі 58% жінок, 33% чоловіків, 9% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (64), Вінницької (35), Харківської (34), Івано-Франківської (31), Дніпропетровської (29), Хмельницької (28) областей та міста Києва (28). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

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Найпопулярнішими сферами, у яких працюватимуть грантери шостої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 155 людей;

переробна промисловість — 67 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування – 64 людини;

надання інших видів послуг – 37 людей.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов’язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов’язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов’язкова. Підприємці восьми прифронтових регіонів можуть отримати грант до 500 тис. грн за умови створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна Справа» можна знайти на сайті програми.

Грантова програма «Власна Справа» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари.

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