Як працює токенізація платежів — інфографіка

Експертка з фінансів Хуа Лі (Hua Li) запропонувала схему, на якій зобразила процес токенізації в Apple Pay
За словами Хуа Лі, Рада PCI (зі стандартів безпеки в індустрії платіжних карток) визначає токенізацію як «процес, за допомогою якого первинний номер рахунку (PAN) замінюється сурогатним значенням, яке називається токеном.
Ключовий момент — тільки довірені сторони знають справжній PAN клієнта. Інші сторони, включаючи продавців, PSP та Apple, не володіють конфіденційною інформацією про клієнта.
Безпека:
- Apple Pay не зберігає PAN на серверах iPhone або Apple Pay.
- DAN (Payment Token) зберігається лише на SE.
- Тільки TSP знають про відображення від Payment Token до PAN.
Раніше ми писали про те, які типи цифрових гаманців існують та як вони працюють.
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