Як працює токенізація платежів — інфографіка

Експертка з фінансів Хуа Лі (Hua Li) запропонувала схему, на якій зобразила процес токенізації в Apple Pay

За словами Хуа Лі, Рада PCI (зі стандартів безпеки в індустрії платіжних карток) визначає токенізацію як «процес, за допомогою якого первинний номер рахунку (PAN) замінюється сурогатним значенням, яке називається токеном.

Ключовий момент — тільки довірені сторони знають справжній PAN клієнта. Інші сторони, включаючи продавців, PSP та Apple, не володіють конфіденційною інформацією про клієнта.

Безпека:

Apple Pay не зберігає PAN на серверах iPhone або Apple Pay.

DAN (Payment Token) зберігається лише на SE.

Тільки TSP знають про відображення від Payment Token до PAN.

Раніше ми писали про те, які типи цифрових гаманців існують та як вони працюють.

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