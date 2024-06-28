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Як працює токенізація платежів — інфографіка

28.06.2024 17:15
Микола Деркач
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Експертка з фінансів Хуа Лі (Hua Li) запропонувала схему, на якій зобразила процес токенізації в Apple Pay

Як працює токенізація платежів — інфографіка

За словами Хуа Лі, Рада PCI (зі стандартів безпеки в індустрії платіжних карток) визначає токенізацію як «процес, за допомогою якого первинний номер рахунку (PAN) замінюється сурогатним значенням, яке називається токеном.

Ключовий момент — тільки довірені сторони знають справжній PAN клієнта. Інші сторони, включаючи продавців, PSP та Apple, не володіють конфіденційною інформацією про клієнта.

Безпека:

  • Apple Pay не зберігає PAN на серверах iPhone або Apple Pay.
  • DAN (Payment Token) зберігається лише на SE.
  • Тільки TSP знають про відображення від Payment Token до PAN.

Раніше ми писали про те, які типи цифрових гаманців існують та як вони працюють.

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Рубрики: AppleАналітикаСвітНовиниТехнології
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