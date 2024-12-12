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Чи чекати українцям на підвищення податків у 2025 році — Гетманцев

12.12.2024 14:20
Дарія Шуть
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За оптимістичним прогнозованим сценарієм Україна має всі ресурси, щоб пройти 2025 рік. Однак в разі погіршення ситуації з фінансуванням, влада може залучити й інші джерела

Чи чекати українцям на підвищення податків у 2025 році — Гетманцев

Фото: youtube.com, freepik.com

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, основною невизначеністю наступного року залишається війна. Наразі держава впевнено почуває себе щодо надходжень до бюджету 2025 року, хоча і неможливо спрогнозувати, як зростуть воєнні видатки, що фінансуються з податків.

Гетманцев зазначив, що на сьогодні є всі ресурси — і внутрішні, і зовнішні — для проходження 2025 року за оптимістичним сценарієм.

«Якщо сценарій погіршиться, а ми не можемо цього виключати, то залучатимемо якісь інші джерела. Але поки що для цього немає підстав, а отже, немає про що говорити», — зазначив нардеп.

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Щодо можливого підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), Гетманцев відмовився моделювати можливі прогнози, оскільки наразі підстав для такого кроку немає.

«Якщо ми зіткнемося з якимись шоками, то так, ПДВ є одним із резервів, який нам повинен запропонувати Кабмін або Мінфін, і ніхто інший. Що вони нам запропонують — дивитимемося, й ухвалюватимемо рішення», — пояснив він.

Народний депутат визнав, що будь-яке підвищення податків — це поганий і непопулярний крок. І на такі рішення можуть піти лише за відсутності альтернативних шляхів, як знайти гроші на армію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків в Україні, і в першу чергу це вплине на звичайне населення. Зміни почали діяти вже з 1 грудня.

З цього місяця всі легальні доходи українців зменшаться, оскільки військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Це стосується зарплат, банківських депозитів та інших офіційних джерел доходів.

Водночас Національний банк України (НБУ) не виключає можливості подальшого підвищення податків в Україні, якщо виникне необхідність. У базовому сценарії прогнозу передбачається збереження значних бюджетних дефіцитів з їх поступовим скороченням у прогнозованому періоді. Однак, існують суттєві ризики збільшення потреб на підтримку обороноздатності країни.

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За матеріалами Мінфін

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Чи чекати українцям на підвищення податків у 2025 році — Гетманцев

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