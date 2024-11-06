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Названо, скільки податків сплатив Укртелеком за 2024 рік

06.11.2024 19:00
Ольга Деркач
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Протягом перших дев’яти місяців 2024 року компанія Укртелеком вклала 725 мільйонів гривень у розвиток своєї комунікаційної мережі, а також сплатила близько 1 мільярда гривень податків до бюджетів різних рівнів

Названо, скільки податків сплатив Укртелеком за 2024 рік

Названо, скільки податків сплатив Укртелеком за 2024 рік Фото: bank.gov.ua

Про це повідомляє видання РБК-Україна, посилаючись на офіційну інформацію компанії.

У 2024 році Укртелеком активно продовжує розширення оптоволоконної інфраструктури, відновлює мережу після регулярних атак з боку ворога і забезпечує доступ до інтернету в 90% населених пунктів, які були підключені до мережі на момент початку повномасштабної війни.

Зокрема, компанія інвестує у розвиток FTTH/P мереж за технологією GPON, яка є ключовим напрямком стратегічного розвитку Укртелекому, щоб гарантувати стабільні та якісні телекомунікаційні послуги.

Укртелеком продовжує модернізувати свою інфраструктуру, замінюючи застарілу мідну мережу на сучасну оптичну, навіть в умовах повномасштабної війни. Зокрема, за цей рік прокладено приблизно 5500 кілометрів оптоволоконних ліній по всій Україні, зокрема в Сумській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. На сьогодні загальна довжина оптичної мережі Укртелекому становить близько 90 000 кілометрів, охоплюючи 2,7 мільйона домогосподарств (Homepass).

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Розвиток оптоволоконної інфраструктури сприяє збільшенню кількості абонентів швидкісного інтернету. Під час повномасштабної війни частка користувачів оптичних мереж в загальній базі інтернет-клієнтів значно зросла. Якщо на початку 2022 року лише 34% абонентів користувалися оптичним інтернетом, то наразі цей показник зріс до 68%.

На кінець третього кварталу 2024 року кількість користувачів оптичного інтернету досягла 360 тисяч. Оптичні лінії Укртелекому підключені до 1306 медичних установ і 1763 навчальних закладів. Завдяки зростанню оптичної бази абонентів, компанія також зафіксувала збільшення доходів від надання послуг оптичного інтернету — за 9 місяців цього року дохід зріс на 17,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія також оновлює своє енергетичне обладнання. Протягом 2023-2024 років в енергосистему, зокрема в закупівлю акумуляторних батарей та дизельних генераторів, було інвестовано понад 60 мільйонів гривень.

Раніше ми писали, скільки податків сплатив NovaPay з початку року. Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), за дев’ять місяців 2024-го перерахував до бюджету країни понад 1 млрд грн податків та зборів. Водночас сума інвестицій за цей період становить 4,5 млн грн.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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