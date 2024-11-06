Китайський бізнесмен купує найбільшу приватну бурштинову компанію України

Компанію ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», яка минулого року стала лідером серед приватних надрокористувачів України з видобутку бурштину-сирцю, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг

Як повідомляє NADRA.INFO, з 5 листопада 2024 року українська компанія Рена Йонгпенга, ТОВ «Люмос Плюс», вже офіційно стала єдиним власником ТОВ «Центр «Сонячне ремесло». За три дні до цього, 2 листопада 2024 року, директором «Центру» був призначений Федір Горбань, який також очолює «Люмос Плюс».

Раніше власниками ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» були ТОВ «Конкорд Консалтинг», що належить засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі (58%), Юрій Благодир (32%, очолював компанію в 2021-2024 роках) та Галина Симха (10%).

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Джерела NADRA.INFO на ринку надрокористування повідомляють, що завершення угоди і оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника очікуються найближчими днями.

Нагадаємо, що в Україні зʼявиться нова компанія, яка продаватиме електроенергію. Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), надала ТОВ «Кадоган Україна» ліцензію на здійснення діяльності з перепродажу електроенергії (трейдингу). Компанія подала заяву до НКРЕКП на отримання ліцензії для провадження діяльності з перепродажу електроенергії, додавши необхідний пакет документів згідно з Порядком ліцензування господарської діяльності.

Раніше ми писали, що суд визнав банкрутом одну з енергокомпаній Ахметова. ТОВ «ДТЕК Східенерго» було визнано банкрутом. Суддя постановив відкрити ліквідаційну процедуру компанії строком на 12 місяців. Загалом у компанії в експлуатації було три електростанції на сході країни. З початку повномасштабного вторгнення рф атакувала ТЕС «ДТЕК Енерго» понад 180 разів. Унаслідок цих атак був поранений 51 енергетик, троє загинули. Компанія втратила 90% потужностей.

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