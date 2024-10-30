Скільки компаній хочуть приєднатися до market by mono — Гороховський

Співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, що більше тисячі бізнесів прагнуть приєднатися до маркетплейсу market by mono

Про це він розповів на конференції ресторанних інновацій SALT (СІЛЬ) у Києві, пише Інтерфакс.

Наразі понад тисяча компаній виявили бажання приєднатися до маркетплейсу.

«Ми намагаємося зробити місце, де усі продавали б. Це так звана 3P-модель, коли в нас немає своїх складів, цей досвід ми отримуємо від партнерів. Наразі понад тисяча партнерів стоять у черзі на підключення до маркетплейсу. Це місце, де можна продавати, і щоб тебе побачила велика аудиторія», — пояснив підприємець.

Гороховський підкреслив, що маркетплейс узгодив з партнерами, які представлені на платформі, стандарти щодо клієнтського обслуговування. Він зазначив, що спірні питання будуть вирішуватися на користь клієнтів.

«Повага до клієнта — головна умова співпраці з нами», — наголосив Гороховський.

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Також він додав, що зараз понад 60% покупців оформляють оплату товарів частинами.

«Понад 60% покупців ділять оплату на частини. Ми зробили це зручним і вигідним для клієнта, і хочемо зробити це стандартом для великих покупок», — сказав Гороховський.

Нагадаємо, що 21 жовтня, у застосунку банку з’явився маркетплейс під назвою market by mono. Першими партнерами проєкту стали Moyo, КТС і Click. Із замовленнями з маркету працює служба турботи (підтримки) monobank, якщо щось піде не так, вони допоможуть і вирішать проблеми.

Раніше ми писали, що monobank запустив групові витрати у застосунку. Нова функція у monobank дозволяє не лише зручно розділяти витрати між обраними людьми, а й відправляти нагадування про необхідність повернути борг. Завдяки «Груповим витратам» можна створити групу з контактами та додати туди витрати з вашої виписки або ж ввести їх вручну. Потім потрібно витрати, хто з контактів скільки грошей винен.

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