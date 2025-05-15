У Дії зʼявилися нові військові облігації

У застосунку Дія зʼявилися ще 5 нових військових облігацій
Їх назвали в честь тимчасово окупованих міст. Про це повідомила Дія у своєму Telegram.
«Додали ще пʼять облігацій у застосунок — Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія. Купуйте нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст», — пишуть в Дії.
Чому варто купувати облігації:
- допомога Силам оборони: дрони, провізія, логістика, виплати;
- підтримка економіки країни: зарплати освітянам, лікарям, пенсії;
- інвестиції в державу.
Нові облігація доступні з такими ставками:
- Токмак — 15%, дата виплати — 04.02.2026
- Соледар — 16,75%, дата виплати — 24.06.2026
- Форос — 16,75%, дата виплати — 03.11.2027
- Новий Світ — від 16,4%, дата виплати — 14.04.2027
- Лівадія — від 17,9%, дата виплати — 09.06.2027
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«Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн — через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів», — додали у Дії.
Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.
Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.
Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.
Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.
Для чого потрібен витяг:
- отримання пільг на комунальні послуги;
- оформлення страхових та соціальних виплат;
- припинення права власності на знищене житло;
- долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
- надання в суд.
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