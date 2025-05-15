У Дії зʼявилися нові військові облігації

У застосунку Дія зʼявилися ще 5 нових військових облігацій

Їх назвали в честь тимчасово окупованих міст. Про це повідомила Дія у своєму Telegram.

«Додали ще пʼять облігацій у застосунок — Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія. Купуйте нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст», — пишуть в Дії.

Чому варто купувати облігації:

допомога Силам оборони: дрони, провізія, логістика, виплати;

підтримка економіки країни: зарплати освітянам, лікарям, пенсії;

інвестиції в державу.

Нові облігація доступні з такими ставками:

Токмак — 15%, дата виплати — 04.02.2026

Соледар — 16,75%, дата виплати — 24.06.2026

Форос — 16,75%, дата виплати — 03.11.2027

Новий Світ — від 16,4%, дата виплати — 14.04.2027

Лівадія — від 17,9%, дата виплати — 09.06.2027

Цікаве по темі: Українці можуть поскаржитись на роботу місцевої влади у Дії

«Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн — через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів», — додали у Дії.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.

Для чого потрібен витяг:

отримання пільг на комунальні послуги;

оформлення страхових та соціальних виплат;

припинення права власності на знищене житло;

долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;

надання в суд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest

На порталі Дія зʼявилася нова послуга для підприємців

Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків