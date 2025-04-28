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Українці можуть поскаржитись на роботу місцевої влади у Дії

28.04.2025 20:20
Микола Деркач
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Як працює ваша місцева влада? Розкажіть — допоможіть Дії створити новий вау-сервіс

Українці можуть поскаржитись на роботу місцевої влади у Дії

Українці можуть поскаржитись на роботу місцевої влади у Дії Фото: freepik.com

З таким закликом звернулася пресслужба Дії до українців.

«У дворі величезна яма, а комунальні служби не реагують на звернення — знайома ситуація? Поділіться власним досвідом взаємодії з місцевою владою в короткому опитуванні. Команда Дії запускає дослідження», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Чому важливо долучитися до опитування?

Ваші відповіді допоможуть:

  • визначити реальні проблеми та бар’єри у взаємодії з місцевою владою;
  • сформувати план розвитку нових сервісів у Дії;
  • зробити спілкування з владою простішим і зручнішим.

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До того ж опитування займе всього 5-6 хвилин, а для сервісу це якісні дані.

Проходьте опитування за посиланням.

«Ваш досвід допоможе створити сервіс, який змінить правила гри у взаємодії громади та місцевої влади», — наголосили представники Дії.

Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.

Для чого потрібен витяг:

  • отримання пільг на комунальні послуги;
  • оформлення страхових та соціальних виплат;
  • припинення права власності на знищене житло;
  • долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
  • надання в суд.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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