Українці можуть поскаржитись на роботу місцевої влади у Дії

Як працює ваша місцева влада? Розкажіть — допоможіть Дії створити новий вау-сервіс
З таким закликом звернулася пресслужба Дії до українців.
«У дворі величезна яма, а комунальні служби не реагують на звернення — знайома ситуація? Поділіться власним досвідом взаємодії з місцевою владою в короткому опитуванні. Команда Дії запускає дослідження», — йдеться у повідомленні пресслужби.
Чому важливо долучитися до опитування?
Ваші відповіді допоможуть:
- визначити реальні проблеми та бар’єри у взаємодії з місцевою владою;
- сформувати план розвитку нових сервісів у Дії;
- зробити спілкування з владою простішим і зручнішим.
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До того ж опитування займе всього 5-6 хвилин, а для сервісу це якісні дані.
Проходьте опитування за посиланням.
«Ваш досвід допоможе створити сервіс, який змінить правила гри у взаємодії громади та місцевої влади», — наголосили представники Дії.
Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.
Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.
Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.
Для чого потрібен витяг:
- отримання пільг на комунальні послуги;
- оформлення страхових та соціальних виплат;
- припинення права власності на знищене житло;
- долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
- надання в суд.
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