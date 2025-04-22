У Дії можна буде замінити техпаспорт на авто

У Дії розпочалося бета-тестування заміни технічного паспорта на автомобіль

Про це Дія повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Готуємося до запуску нової послуги для автовласників у Дії, тож потрібна ваша допомога. Подавайтеся на бета-тест заміни техпаспорта. Так ви першими скористаєтеся зручним сервісом, а ще допоможете команді впевнитися, що все літає», — написали в Дії.

Для участі у бета-тесті потрібно зареєструватися на порталі Дія за посиланням.

Що потрібно, щоб стати тестувальником:

вік від 18 років;

верифікована картка платника податків (РНОКПП) та біометричний документ у Дії;

бути власником авто й мати свідоцтво про реєстрацію авто в Дії.

«Долучайтеся до тестування та замінюйте втрачений чи пошкоджений техпаспорт без поїздок у сервісні центри й талончиків, — додають в Дії. — Цифровізуємо, щоб клік-клік — і жодного стресу, черг та клопотів».

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Послуга реалізується Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП «Інфотех» та АТ «Укрпошта».

Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.

Для чого потрібен витяг:

отримання пільг на комунальні послуги;

оформлення страхових та соціальних виплат;

припинення права власності на знищене житло;

долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;

надання в суд.

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