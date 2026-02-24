Мінцифра оновила сервіс перевірки е-підписів

close-btn
24.02.2026 17:40
Микола Деркач

Будуємо цифрову державу за європейськими практиками: Мінцифри повідомило про докорінне оновлення сервісу перевірки (валідації) електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і формує результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу

Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Мінцифри.

Що конкретно змінилося?

Перевірка українських підписів та підписів ЄС. Тепер система автоматично розпізнає українські КЕП та підписи країн ЄС. Перевірити договір від європейського партнера можна так само швидко і легко, як і український КЕП. Це значно спрощує життя підприємцям, юристам та держслужбовцям.

Офіційний звіт про валідацію підпису з електронною печаткою Дії. Забудьте про паперові роздруківки протоколів перевірки підпису, скриншоти екрана та «мокрі» печатки для підтвердження справжності КЕП. Тепер після перевірки будь-якого підпису — як українського, так і європейського — сервіс id.gov.ua генерує електронний звіт з печаткою КНЕДП «Дія». Цей звіт має залізобетонну юридичну силу — його можна сміливо додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд.

Як скористатися оновленням? Усе працює максимально просто і без реєстрацій:

  1. Перейдіть на сторінку оновленого сервісу.
  2. Завантажте файл із підписом.
  3. Миттєво отримайте результат валідації КЕП та завантажте офіційний звіт.

Важливо для розробників та бізнесу

«Для адаптації систем, які вже інтегрували попередню версію сервісу, ми тимчасово залишаємо її доступною. Рекомендуємо перейти на нову версію до 01 червня 2026 року. Після цієї дати попередня версія підтримуватись не буде», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Проєкт реалізовується за підтримки проєкту Європейського Союзу DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління.

