У Дії зʼявився новий сервіс для бізнесу

З 1 червня зʼявиться новий сервіс для бізнесу в Дії — мультишеринг документів

Про це Дія повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Клік-клік — і отримали весь пакет потрібних документів від клієнта. Без ксерокопій, файлів та помилок у паперах. Саме так з 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів у Дії, — пишуть в Дії. — Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному — усе передається через Дію в кілька кліків. Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок».

Як це працює:

клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з Дією;

обирає документи, які хоче надіслати;

засвідчує запит Дія.Підписом.

Мультишеринг працює навіть тоді, коли в клієнта немає всіх документів — надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує.

Щоб підʼєднати послугу потрібно оновити інтеграцію з Дією. Послуга платна для бізнесу, але повністю безоплатна для клієнтів, які надсилають документи.

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«З Дією бізнес працює швидше, а клієнти залишаються задоволеними», — додали в Дії.

Проєкт реалізовано Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Національного банку України.

Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.

Для чого потрібен витяг:

отримання пільг на комунальні послуги;

оформлення страхових та соціальних виплат;

припинення права власності на знищене житло;

долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;

надання в суд.

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