У Дії зʼявився новий сервіс для бізнесу

З 1 червня зʼявиться новий сервіс для бізнесу в Дії — мультишеринг документів
Про це Дія повідомила у своєму Telegram-каналі.
«Клік-клік — і отримали весь пакет потрібних документів від клієнта. Без ксерокопій, файлів та помилок у паперах. Саме так з 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів у Дії, — пишуть в Дії. — Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному — усе передається через Дію в кілька кліків. Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок».
Як це працює:
- клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з Дією;
- обирає документи, які хоче надіслати;
- засвідчує запит Дія.Підписом.
Мультишеринг працює навіть тоді, коли в клієнта немає всіх документів — надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує.
Щоб підʼєднати послугу потрібно оновити інтеграцію з Дією. Послуга платна для бізнесу, але повністю безоплатна для клієнтів, які надсилають документи.
Цікаве по темі: Деякі функції у Дії стануть платними
«З Дією бізнес працює швидше, а клієнти залишаються задоволеними», — додали в Дії.
Проєкт реалізовано Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Національного банку України.
Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.
Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.
Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.
Для чого потрібен витяг:
- отримання пільг на комунальні послуги;
- оформлення страхових та соціальних виплат;
- припинення права власності на знищене житло;
- долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
- надання в суд.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest
На порталі Дія зʼявилася нова послуга для підприємців
Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків