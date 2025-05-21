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Деякі функції у Дії стануть платними

21.05.2025 14:10
Ольга Деркач
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З 1 червня банки та фінансові компанії платитимуть за шеринг документів у Дії. Міністерство цифрової трансформації запускає монетизацію функції передачі цифрових документів у застосунку Дія. Згодом планується запустити монетизацію ще двох послуг

Деякі функції у Дії стануть платними

Деякі функції у Дії стануть платними Фото: pexels.com

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на DOU Day 18 травня. Forbes дізнався деталі.

Сервіс, який дозволяє користувачам надсилати електронні копії паспорта чи інших документів до банку або фінансової установи, стане комерційним: із 1 червня його використання передбачатиме оплату з боку бізнесу.

За підключення до послуги компанії сплачуватимуть одноразовий внесок у розмірі 21 617 грн. Далі — по 9,8 грн за кожну успішну передачу документів. Шеринг одного документа залишиться безкоштовним, проте мультишеринг (кілька документів одразу) вже буде тарифікований.

«Щомісяця через Дію онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків, — сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day. — Наприклад, із monobank за день відкрили 22 000».

За його словами фінансові установи демонструють готовність платити за нові цифрові послуги.

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Низка компаній — ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay та «Швидко гроші» — повідомили Forbes, що не мають наміру відмовлятися від сервісу, навіть попри запровадження платного доступу до функції шерингу документів.

У подальшому платними стануть ще два сервіси: Дія.Підпис та Diia.OAuth, заявив керівник команди впровадження Дії Олексій Вовк.

Згідно з планами Мінцифри, функцію Дія.Підпис для юридичних осіб також монетизують — це дозволить компаніям підписувати документи онлайн безпосередньо в застосунку за допомогою електронного підпису. Крім того, відомство готується до запуску нового сервісу електронної ідентифікації — Diia.OAuth.

«Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом Дія», — сказав Вовк.

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Рубрики: ГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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