У Реєстрі збитків у Дії з’явилася нова категорія

Українці можуть протестувати нову категорію міжнародного Реєстру збитків — вимушене переміщення за межі України

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Змушені були виїхати з України через війну або ж досі не можете повернутися додому? Невдовзі заяву про це можна буде подати до міжнародного Реєстру збитків в категорії A1.2 “Вимушене переміщення за межі України”», — зазначається у повідомленні.

Фахівці закликали допомогти перевірити, чи справно працює сервіс на порталі Дія, щоб українці безперешкодно подавали заяви про збитки, завдані агресором.

Як долучитися до бета-тесту?

Беріть участь, якщо ви повнолітній громадянин України, і ви або ваші діти вимушено виїхали за кордон через дії рф. Тестуйте категорію будь-де онлайн — без походів до установ та бюрократії.

Що знадобиться?

Матеріали, які підтверджують вимушене переміщення за кордон після 24 лютого 2022 року. Якщо ви виїхали раніше, додайте інформацію про підстави перебування за кордоном та про неможливість повернутися.

Підтвердження прихистку від іншої держави, якщо отримували його.

Документи про належність до групи — військові, медики, працівники критичної інфраструктури тощо (якщо є).

Будь-які інші докази та інформація на підтвердження заяви.

Переходьте до тесту за посиланням diia.gov.ua.

«Фіксуємо шкоду, завдану українцям, та працюємо задля справедливості», — йдеться у повідомленні.

Послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, та швейцарсько-української Програма EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.

