У Реєстрі збитків у Дії з’явилася нова категорія

23.10.2025 15:30
Ольга Деркач

Українці можуть протестувати нову категорію міжнародного Реєстру збитків — вимушене переміщення за межі України

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Змушені були виїхати з України через війну або ж досі не можете повернутися додому? Невдовзі заяву про це можна буде подати до міжнародного Реєстру збитків в категорії A1.2 “Вимушене переміщення за межі України”», — зазначається у повідомленні.

Фахівці закликали допомогти перевірити, чи справно працює сервіс на порталі Дія, щоб українці безперешкодно подавали заяви про збитки, завдані агресором.

Як долучитися до бета-тесту?

Беріть участь, якщо ви повнолітній громадянин України, і ви або ваші діти вимушено виїхали за кордон через дії рф. Тестуйте категорію будь-де онлайн — без походів до установ та бюрократії.

Що знадобиться?

  • Матеріали, які підтверджують вимушене переміщення за кордон після 24 лютого 2022 року. Якщо ви виїхали раніше, додайте інформацію про підстави перебування за кордоном та про неможливість повернутися.
  • Підтвердження прихистку від іншої держави, якщо отримували його.
  • Документи про належність до групи — військові, медики, працівники критичної інфраструктури тощо (якщо є).
  • Будь-які інші докази та інформація на підтвердження заяви.

Читайте також: У Дії з’явилася нова облігація

Переходьте до тесту за посиланням diia.gov.ua.

«Фіксуємо шкоду, завдану українцям, та працюємо задля справедливості», — йдеться у повідомленні.

Послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, та швейцарсько-української Програма EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.

