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Ощадбанк виграв апеляцію у Росії за активи в Криму

03.07.2025 19:20
Ольга Деркач
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Апеляційний суд Парижа залишив у силі рішення міжнародного арбітражу, яке зобов’язує російську федерацію виплатити Ощадбанку понад $1,5 млрд компенсації за втрати, завдані внаслідок окупації Криму

Ощадбанк виграв апеляцію у Росії за активи в Криму

Ощадбанк виграв апеляцію у Росії за активи в Криму Фото: freepik.com

Про це AIN повідомила пресслужба банку.

Йдеться про арбітражне рішення від 2018 року, в якому трибунал визнав дії рф такими, що призвели до втрати українським банком активів у Криму, та зобов’язав агресора компенсувати збитки. Тепер це рішення набуло нової юридичної сили після розгляду в апеляційній інстанції.

Крім того, суд зобов’язав рф покрити ще й €300 тисяч судових витрат.

«Ми є першою банківською установою, яка виграла подібну справу проти російської федерації, і вважаємо наш прогрес у цій справі дороговказом, який дає надію багатьом українським бізнесам досягти справедливості щодо відшкодування втрат від російського вторгнення в Україну», — прокоментував голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

У листопаді 2018 року арбітраж у Парижі задовольнив позов Ощадбанку на суму $1,3 млрд. росія оскаржила рішення, однак у жовтні 2019-го її скаргу відхилив той самий Апеляційний суд Парижа.

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У квітні 2025 року Ощадбанк подав заяву про арешт російських активів у Франції на суму €87 млн як часткове виконання арбітражного рішення.

Нагадаємо, що Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі.

У новому відділенні можна:

  • здійснити платежі та перекази, обміняти валюту (долар США, євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк та польський злотий);
  • відкрити депозити;
  • здійснити будь-які операції  з платіжними картками;
  • придбати нумізматичну продукцію;
  • оформити страховий поліс тощо.

Раніше ми писали, що Ощадбанк продовжив термін дії для деяких платіжних карток. Продовження терміну дії таких карток відбудеться автоматично. Вони будуть й надалі повноцінно працювати: картками можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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