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В мережі TON сталося одразу кілька збоїв за добу: причини та наслідки

29.08.2024 15:00
Дарія Шуть
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Внаслідок збоїв блокчейн TON не добував блоки протягом кількох годин. Наразі мережа працює у звичному режимі

В мережі TON сталося одразу кілька збоїв за добу: причини та наслідки

Фото: freepik.com

Вранці 28 серпня у роботі мережі The Open Network (TON) стався збій. За кілька годин проблеми усунули, однак вже ввечері того ж дня стався ще одній збій. Обидва рази внаслідок збоїв блокчейн протягом кілька годин не міг добувати блоки.

Поновити роботу блокчейну TON після другого за добу збою вдалось лише під ранок 29 серпня. На момент написання новини блокчейн відновив видобуток блоків, за даними Tonscan.

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Команда проєкту зазначила, що перебої були викликані високим навантаженням, пов’язаним з лістингом токенів DOGS. За їхніми словами, криптоактиви користувачів не перебували в небезпеці.

Зазначимо, монета Toncoin (TON) практично не відреагувала на ці події. За останню добу ціна активу зросла на близько 4%, а на момент написання новини токен торгується поблизу відмітки в $5,5, як свідчать дані CoinMarketMap.

Графік ціни TON

Графік ціни TON. Фото: coinmarketcap.com

Монета більш менш стабілізувалась після різкого падіння, про яке ми писали раніше, коли затримали засновника Telegram Павла Дурова. Тоді криптовалюта всього за пів години обвалилася з $6,8 до $5,9.

Також ми повідомляли, що TON Foundation оголосив про запуск послуги кросчейн-мосту, яка дозволить користувачам переказувати свої біткоїни на блокчейн TON.

Новий кросчейн-міст отримав назву TON Teleport BTC. У TON Foundation додали, що нова послуга моста забезпечить безпеку цифрових активів і дозволить користувачам брати участь у діяльності децентралізованих фінансів (DeFi).

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За матеріалами Incrypted

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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