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Klarna та Lenovo запустили нову послугу в країнах ЄС

26.11.2024 12:20
Дарія Шуть
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Klarna, глобальна платіжна мережа на основі штучного інтелекту та помічник для покупок, оголосила про укладення глобальної угоди зі світовим технологічним гігантом Lenovo

Klarna та Lenovo запустили нову послугу в країнах ЄС

Фото: freepik.com

Завдяки партнерству Klarna та Lenovo покупці в 15 європейських країнах відтепер можуть оплачувати свої технічні покупки на Lenovo.com, використовуючи способи оплати Klarna, включаючи популярні безвідсоткові опції «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL).

Такий крок дозволяє Lenovo пропонувати своїм клієнтам один з найбільш інноваційних і швидкозростаючих способів оплати на сьогоднішній день — безвідсоткові BNPL. Згідно зі звітом Worldpay, у 2023 році світові витрати на BNPL зросли на 18%.

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Водночас Klarna перевіряє відповідність споживача вимогам перед тим, як затвердити кожну покупку, і надає чіткий план розстрочки з нагадуваннями, щоб допомогти покупцям стежити за своїми платежами. В компанії зазначають, що 99% кредитів по BNPL закриваються, а 40% замовлень погашаються достроково.

«Це партнерство означає, що наші клієнти можуть розподіляти витрати на оптимізовані пристрої Lenovo з підтримкою ШІ, від потужних робочих станцій до портативних ноутбуків, на прості в управлінні безвідсоткові платежі», — зазначає Ангус Кормі, директор і генеральний директор електронної комерції в регіоні EMEA компанії Lenovo.

Lenovo запустила повний спектр платіжних продуктів Klarna в Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії.

Нагадаємо, фінтех-компанія Klarna, відома своєю популярною послугою «купи зараз, заплати пізніше», оголосила, що вона конфіденційно подала документи на IPO до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Компанія заявила, що розміщення акцій буде проходити процедуру розгляду в Комісії з цінних паперів і бірж і залежатиме від ринкової кон’юнктури. Нещодавно аналітики оцінили Klarna, засновану в 2005 році, в $15 млрд.

Також ми писали, що фінтех-компанія Atlantic Money запустила аналог SWIFT. Британська фінтех-компанія Atlantic Money вирішила кинути виклик традиційній системі міжнародних переказів SWIFT та представила нову послугу — Portals.

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Рубрики: FinTechГрошіЄвропаКомпаніїСвітНовиниПлатіжні системи
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