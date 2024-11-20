Lenovo заявила про збільшення прибутку: скільки заробила

Lenovo повідомила про відчутне зростання чистого прибутку. Доходи компанії збільшуються четвертий квартал поспіль, а прибутковість усіх бізнес-груп зросла більш ніж на 10%

Lenovo Group Limited разом зі своїми дочірніми компаніями оголосила результати другого кварталу 2024/25 фінансового року. В компанії заявили про значне збільшення прибутку, зростання доходів 4-й квартал поспіль, а також двозначне зростання доходів від усіх бізнес-груп.

Так, виторг групи компаній збільшився на 24% у річному обчисленні, сягнувши $17,9 млрд проти $14,4 млрд за аналогічний період торік.

Водночас чистий прибуток Lenovo зріс на 48% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — з $273 млн до $404 млн.

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А доходи від бізнесів, не пов’язаних з ПК, збільшились до 46%. Очікується, що ринок ПК буде поступово відновлюватися і ввійде в новий цикл оновлення завдяки комп’ютерам зі ШІ, які поступово зростатимуть і до 2027 року становитимуть близько 80% індустрії ПК.

«Результати Групи відображають її чітку стратегію, операційну досконалість, інвестиції в дослідження (R&D), інновації в галузі гібридного ШІ та глобальну присутність», — йдеться в пресрелізі Lenovo.

Для подальшого зростання, Lenovo продовжуватиме впроваджувати інновації в галузі гібридного ШІ для прискорення зростання і підвищення прибутковості та з оптимізмом дивиться на те, що поточна динаміка збережеться до кінця цього фінансового року.

Раніше ми писали, що Lenovo Group Limited разом зі своїми дочірніми компаніями за підсумками першого кварталу 2024/25 фінансового року збільшила виторг на 20% у річному обчисленні — до $15,4 млрд.

При цьому чистий прибуток збільшився на 65% у річному обчисленні до $315 млн за стандартами, що не відносяться до Hong Kong Financial Reporting. А частка доходів, не пов’язаних з ПК, зросла на п’ять пунктів у річному обчисленні, досягнувши історичного максимуму в 47%.

Також компанія Lenovo збільшила дохід за четвертий квартал та весь фінансовий рік 2023-2024 загалом. Однією з причин зростання став розвиток штучного інтелекту (ШІ).

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