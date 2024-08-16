Скільки заробила Lenovo за квартал: названо суму

Lenovo продемонструвала високі показники першого кварталу фінансового року — покращила прибутковість у всіх бізнесах, досягаючи значного прогресу у застосуванні гібридного ШІ

Lenovo Group Limited разом зі своїми дочірніми компаніями за підсумками першого кварталу 2024/25 фінансового року збільшила виторг на 20% у річному обчисленні — до $15,4 млрд, йдеться в пресрелізі.

При цьому чистий прибуток збільшився на 65% у річному обчисленні до $315 млн за стандартами, що не відносяться до Hong Kong Financial Reporting. А частка доходів, не пов’язаних з ПК, зросла на п’ять пунктів у річному обчисленні, досягнувши історичного максимуму в 47%.

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В Lenovo заявляють, що стануть лідером галузі за часткою ринку ПК з ШІ наступного покоління. Очікується, що такі ПК становитимуть понад 50% ринку ПК до 2027 року. Група також упевнена, що вона буде лідером у використанні колосальних можливостей для зростання на ринку ІТ. Lenovo Group Limited також збільшила витрати на дослідження та розробки інновацій на 6% порівняно з минулим роком — до $476 млн.

«Оцінюючи майбутні перспективи, ми добре підготовлені та маємо унікальну позицію на ринку завдяки нашому широкому портфоліо продуктів зі ШІ, щоб стати лідером в епоху гібридного ШІ та скористатися величезними можливостями для зростання всього нашого бізнесу», — зазначив голова правління та гендиректор Lenovo Юаньцінь Ян.

Прогнозуючи подальше зростання, у травні 2024 року Lenovo оголосила про стратегічну співпрацю з Alat, дочірньою компанією PIF, інвестиції у вигляді конвертованих облігацій від Alat, а також про випуск ордерів.

Нагадаємо, компанія Lenovo збільшила дохід за четвертий квартал та весь фінансовий рік 2023-2024 загалом. Однією з причин зростання став розвиток штучного інтелекту (ШІ).

В останньому кварталі виторг всіх бізнес-груп Lenovo зріс до $13,8 млрд (майже на 10% у річному обчисленні). Водночас чистий прибуток за рік подвоївся вдвічі — до $248 млрд. Структура виторгу, не пов’язаного з ПК, сягнула історичного максимуму в розмірі 45%.

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