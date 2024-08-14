Mars купує компанію-виробника Pringles

Компанія-гігант Mars купує Kellanova за майже $36 млрд, що об’єднує бренди споживчих продуктів харчування від M&M’s і Snickers до Pringles і Pop-Tarts в одній з найбільших угод в індустрії

Компанія Mars заявила, що заплатить за Kellanova $83,50 за акцію. У секторі фасованих харчових продуктів США спостерігається активне укладання угод, оскільки компанії прагнуть розширити масштаби, щоб протистояти впливу переходу споживачів на дешевші приватні торгові марки через зростання цін.

Компанія Mars заявила, що планує зміцнити свій підрозділ снеків, інвестувати на місцевому рівні та впроваджувати більш здорові варіанти завдяки цій угоді, оскільки ця категорія є «привабливою і довготривалою».

Згідно з даними GlobalData, частка компанії Mars на ринку снеків у США становить 4,54%, тоді як Kellanova — близько 3,9%.

Очікується, що ця угода не зіткнеться з великою кількістю антимонопольних перешкод через обмежений збіг у пропозиціях двох компаній.

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Після завершення угоди в першій половині 2025 року Kellanova стане частиною Mars Snacking на чолі з глобальним президентом Ендрю Кларком.

Акції Kellanova зросли приблизно на 7,4% до $80 на початку торгів. За підрахунками, компанія оцінюється в $28,58 млрд.

Kellanova, яка відокремилася від WK Kellogg у жовтні минулого року, займається виробництвом солоних закусок і продає пластівці за межами Північної Америки.

За умовами угоди, Mars має сплатити $1,25 млрд за розірвання угоди в разі неотримання схвалення регуляторних органів, в той час як Kellanova має виплатити $800 млн Mars у разі зміни рекомендацій ради директорів.

Нагадаємо, що українська мережа Lviv Croissants вийшла на ринок США. Мережа пекарень Lviv Croissants здійснила свій дебют на американському ринку, відкривши перший заклад у передмісті Атланти, штат Джорджія. Це стало вже третім міжнародним кроком компанії після розширення в Польщі та Словаччині.

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За матеріалами: Reuters.