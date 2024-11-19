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220 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA

19.11.2024 16:20
Ольга Деркач
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За кілька днів роботи платформи на CodeUA вже зареєструвалися 220 компаній, а ще 30 — у процесі верифікації

220 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA

220 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA Фото: codeua.com

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло у своїй колонці для 24tv.

CodeUA — маркетплейс топових українських технологічних компаній, щоб світові бізнеси партнерилися з нашими ІТ-фахівцями, а Україна отримувала податки. Це як Upwork для глобального бізнесу та українського ІТ.

«Запуск CodeUA — це не тільки можливість знайти нових міжнародних замовників, а й глобальне промо українського технологічного сектору та розбудова win-win співпраці з усім світом» — наголошують у Мінцифри.

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Щоб стати учасником CodeUA, компанія повинна відповідати кільком ключовим вимогам:

  • у її складі не має бути осіб, які перебувають під санкціями міжнародних організацій;
  • вона повинна бути офіційно зареєстрована відповідно до законодавства України або країни заснування та мати представництво в Україні;
  • компанія має мати бездоганну репутацію.

До спільноти вже приєдналися провідні сервісні та продуктові компанії, такі як N-iX, Sigma Software, SoftServe, Intellias тощо.

«Очікуємо, що CodeUA позитивно вплине на зростання експортних показників ІТ-галузі та сприятиме збільшенню кількості робочих місць», — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу. CodeUA — це B2B-платформа, яка з’єднуватиме іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів. Клієнти зможуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків.

Раніше ми писали, що Мінцифри додало 5 нових послуг в е-Підприємець. Нові сервіси для бізнесу Михайло Федоров презентував на масштабному івенті Країна е-Підприємців.

Відтепер в одній заяві е-Підприємця українці зможуть оформити:

  • повідомлення про використання єдиного рахунку;
  • повідомлення про прийняття працівника на роботу;
  • заяву про реєстрацію РРО;
  • заяву про реєстрацію ПРРО;
  • повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

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