Уряд затвердив план цифровізації держпослуг до 2026 року

Ще більше державних послуг стануть доступними онлайн через Дію та інші електронні сервіси — уряд затвердив план дій з цифровізації до 2026 року

Про це йдеться в пресрелізі на офіційному сайті Кабінету Міністрів України.

План передбачає розширення доступу до державних послуг онлайн — через Дію та інші електронні сервіси. До реалізації плану залучено 25 органів влади, зокрема Міністерство цифрової трансформації.

«Плануємо цифровізувати послуги у понад 30-ти сферах: освіта, охорона здоров’я, соцзахист ветеранів, військові сервіси, будівництво, митниця тощо. Серед них — державна реєстрація розірвання шлюбу та смерті та дистанційне складання теоретичного іспиту для водіїв. Цифровізуємо й митні послуги — приберемо бюрократію та зменшимо корупцію», — наголошують в уряді

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Головна мета — зробити державні послуги простими, зручними та доступними для кожного українця: без паперової тяганини, черг і зайвих витрат часу. Мінцифри продовжує перетворювати державу на цифрову, щоб отримання послуг стало максимально швидким і комфортним.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запустило новий центр компетенцій зі штучного інтелекту (ШІ) та оголосило керівний склад. Метою центру стане розробка національної стратегії ШІ та стимулювання зростання українських ШІ-стартапів на 50% щорічно.

Раніше ми писали, що Київ увійшов до числа 15 провідних міст світу за рівнем цифровізації та розвитком електронних послуг, згідно з рейтингом Local Online Services Index. Local Online Services Index (LOSI), розроблений ООН, вперше було презентовано у 2018 році в якості пілотного дослідження для аналізу міських порталів 40 міст. Відтоді рейтинг публікується кожні два роки, і станом на 2024 рік охоплює 193 міста з різних куточків світу.

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