close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд затвердив план цифровізації держпослуг до 2026 року

24.03.2025 10:10
Ольга Деркач
Читати росiйською

Ще більше державних послуг стануть доступними онлайн через Дію та інші електронні сервіси — уряд затвердив план дій з цифровізації до 2026 року

Уряд затвердив план цифровізації держпослуг до 2026 року

Уряд затвердив план цифровізації держпослуг до 2026 року Фото: freepik.com

Про це йдеться в пресрелізі на офіційному сайті Кабінету Міністрів України.

План передбачає розширення доступу до державних послуг онлайн — через Дію та інші електронні сервіси. До реалізації плану залучено 25 органів влади, зокрема Міністерство цифрової трансформації.

«Плануємо цифровізувати послуги у понад 30-ти сферах: освіта, охорона здоров’я, соцзахист ветеранів, військові сервіси, будівництво, митниця тощо. Серед них — державна реєстрація розірвання шлюбу та смерті та дистанційне складання теоретичного іспиту для водіїв. Цифровізуємо й митні послуги — приберемо бюрократію та зменшимо корупцію», — наголошують в уряді

Цікаве по темі: Visa та USAID працюватимуть над цифровізацією систем урядування

Головна мета — зробити державні послуги простими, зручними та доступними для кожного українця: без паперової тяганини, черг і зайвих витрат часу. Мінцифри продовжує перетворювати державу на цифрову, щоб отримання послуг стало максимально швидким і комфортним.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запустило новий центр компетенцій зі штучного інтелекту (ШІ) та оголосило керівний склад. Метою центру стане розробка національної стратегії ШІ та стимулювання зростання українських ШІ-стартапів на 50% щорічно.

Раніше ми писали, що Київ увійшов до числа 15 провідних міст світу за рівнем цифровізації та розвитком електронних послуг, згідно з рейтингом Local Online Services Index. Local Online Services Index (LOSI), розроблений ООН, вперше було презентовано у 2018 році в якості пілотного дослідження для аналізу міських порталів 40 міст. Відтоді рейтинг публікується кожні два роки, і станом на 2024 рік охоплює 193 міста з різних куточків світу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптовалюти, які можна майнити на домашньому компʼютері

Золото чи Біткоїн: який актив показує кращу динаміку

Названо найдорожчі бренди у світі

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
google news
Новини по темі
В Україні зʼявиться нове агентство з нагляду за гральним бізнесом 21.03.2025

В Україні зʼявиться нове агентство з нагляду за гральним бізнесом
Виплати клієнтам «Фрідом Фінанс» розпочнуться влітку — голова НКЦПФР 18.03.2025

Виплати клієнтам «Фрідом Фінанс» розпочнуться влітку — голова НКЦПФР
Мінекономіки інтегрувало платформу «Пульс» у кабінет платника податків 18.03.2025

Мінекономіки інтегрувало платформу «Пульс» у кабінет платника податків
НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів 16.03.2025

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів
Міноборони запустило електронний кабінет ВЛК 05.03.2025

Міноборони запустило електронний кабінет ВЛК
НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 7 кейсів 28.02.2025

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 7 кейсів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2025 — аналітика
ТОП статей 21.03.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2025 — аналітика

 RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати
ТОП статей 18.03.2025

RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати
Останні новини
Сьогодні  18:01

Онлайн-казино в Україні: як розвиток індустрії покращує інфраструктуру цифрових платіжних систем

 Сьогодні  17:40

Нова пошта розширила мережу в одній з країн Європи

 Сьогодні  15:20

Хто з ритейлерів отримав найбільше прибутку у 2024 — Опендатабот

 Сьогодні  14:00

FinAwards 2025: як і коли оберуть найкращих фінансової сфери України

 Сьогодні  12:40

Біткоїн може «вибухнути» і досягнути $200 000 — аналітик

 Сьогодні  11:20

Українська мережа косметики вийшла на ринок однієї з країн ЄС

 Сьогодні  10:10

Уряд затвердив план цифровізації держпослуг до 2026 року

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber