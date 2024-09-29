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Київ потрапив в топ-15 міст світу за рівнем цифровізації

29.09.2024 10:00
Ольга Деркач
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Київ увійшов до числа 15 провідних міст світу за рівнем цифровізації та розвитком електронних послуг, згідно з рейтингом Local Online Services Index

Київ потрапив в топ-15 міст світу за рівнем цифровізації

Київ потрапив в топ-15 міст світу за рівнем цифровізації Фото: freepik.com

Про це повідомив Петро Оленич, заступник голови Київської міської державної адміністрації, пише TyKyiv.

Local Online Services Index (LOSI), розроблений ООН, вперше було презентовано у 2018 році в якості пілотного дослідження для аналізу міських порталів 40 міст. Відтоді рейтинг публікується кожні два роки, і станом на 2024 рік охоплює 193 міста з різних куточків світу.

LOSI відображає прогрес, якого досягли міста у розвитку електронного урядування на місцевому рівні. У рейтингу враховуються такі аспекти, як доступність міських онлайн-послуг, рівень електронної демократії, стан цифрової інфраструктури та інші важливі показники.

Мадрид та Таллінн наразі очолюють рейтинг, розділяючи перше місце. У десятці лідерів також знаходяться такі міста, як Ер-Ріяд, Копенгаген, Дубай, Нью-Йорк, Стамбул, Берлін, Лондон, Сеул, Сінгапур і Шанхай.

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Київ займає 13-ту позицію в рейтингу, поділяючи це місце з Манамою та Токіо. У 2024 році українська столиця обігнала низку провідних столиць Європи та світу.

«Ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та увійшли до топ-15 серед 193 міст. Дякуємо киянам за зворотний зв’язок, який дає змогу розвивати місто, попри всі виклики», — зазначив Петро Оленич.

Нагадаємо, що українська столиця опинилась серед найдешевших міст світу разом з Одесою та Львовом. Вартість життя у найбільших містах України за рік знизилась, принаймні порівняно зі світовими показниками. Про це йдеться в базі даних Numbeo, яка дозволяє користувачам обмінюватись та порівнювати інформацію про вартість проживання між країнами та містами. Так, вартість життя у конкретному місті обчислюється з розрахунку середніх витрат на сім’ю з чотирьох осіб. При цьому береться вартість основних споживчих товарів та послуг.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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