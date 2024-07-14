Рейтинг найдорожчих міст 2024: яке місце зайняв Київ

Українська столиця опинилась серед найдешевших міст світу разом з Одесою та Львовом
Вартість життя у найбільших містах України за рік знизилась, принаймні порівняно зі світовими показниками.
Про це йдеться в базі даних Numbeo, яка дозволяє користувачам обмінюватись та порівнювати інформацію про вартість проживання між країнами та містами.
Так, вартість життя у конкретному місті обчислюється з розрахунку середніх витрат на сім’ю з чотирьох осіб. При цьому береться вартість основних споживчих товарів та послуг, серед яких:
- ціна споживчих товарів;
- ціни на оренду квартир;
- вартість харчових продуктів;
- ціни у ресторанах;
- вартості життя плюс орендна плата;
- місцева купівельна спроможність (середня зарплатня).
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За базовий показник у 100% береться рівень вартості життя у Нью-Йорку. Загалом до поточного рейтингу увійшли 218 міст.
За підсумками першого півріччя 2024-го до п’ятірки найдорожчих для життя міст увійшли:
- Женева, Швейцарія — 101,7 (індекс вартості проживання);
- Цюрих, Швейцарія — 104,0;
- Нью-Йорк США — 100;
- Сан-Франциско, США — 90,5;
- Бостон, США — 85,8.
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В рейтинг опинились й найбільші українські міста, зокрема:
- 199 місце — Київ (28,6);
- 202 місце — Одеса (27,2);
- 204 місце — Львів (25,8).
Зокрема у столиці ціни на споживчі товари на 72% нижчі у порівнянні з Нью-Йорком, оренда житла — на 89%, харчові продукти — на 73%, ціни в ресторанах — на 76%, середня зарплата — на 57%.
За останній рік вартість життя знизилася у всіх трьох містах (або підвищилась у Нью-Йорку). У 2023-му проживання у Києві, Одесі та Львові становило 32,3%, 29,5% та 28,4% від нью-йоркських цін.
Нагадаємо, видання The Economist опублікувало новий рейтинг найкращих та найгірших для життя міст різних країн світу у 2024 році. Загалом до переліку увійшли 173 найбільші міста, їх оцінювали за пʼятьма критеріями. Київ опинився аж на 165 місці.
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За матеріалами Новини.Live