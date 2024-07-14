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Рейтинг найдорожчих міст 2024: яке місце зайняв Київ

14.07.2024 11:00
Дарія Шуть
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Українська столиця опинилась серед найдешевших міст світу разом з Одесою та Львовом

Рейтинг найдорожчих міст 2024: яке місце зайняв Київ

Фото: freepik.com

Вартість життя у найбільших містах України за рік знизилась, принаймні порівняно зі світовими показниками.

Про це йдеться в базі даних Numbeo, яка дозволяє користувачам обмінюватись та порівнювати інформацію про вартість проживання між країнами та містами.

Так, вартість життя у конкретному місті обчислюється з розрахунку середніх витрат на сім’ю з чотирьох осіб. При цьому береться вартість основних споживчих товарів та послуг, серед яких:

  • ціна споживчих товарів;
  • ціни на оренду квартир;
  • вартість харчових продуктів;
  • ціни у ресторанах;
  • вартості життя плюс орендна плата;
  • місцева купівельна спроможність (середня зарплатня).

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За базовий показник у 100% береться рівень вартості життя у Нью-Йорку. Загалом до поточного рейтингу увійшли 218 міст.

За підсумками першого півріччя 2024-го до п’ятірки найдорожчих для життя міст увійшли:

  1. Женева, Швейцарія — 101,7 (індекс вартості проживання);
  2. Цюрих, Швейцарія — 104,0;
  3. Нью-Йорк США — 100;
  4. Сан-Франциско, США — 90,5;
  5. Бостон, США — 85,8.

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В рейтинг опинились й найбільші українські міста, зокрема:

  • 199 місце — Київ (28,6);
  • 202 місце — Одеса (27,2);
  • 204 місце — Львів (25,8).

Зокрема у столиці ціни на споживчі товари на 72% нижчі у порівнянні з Нью-Йорком, оренда житла — на 89%, харчові продукти — на 73%, ціни в ресторанах — на 76%, середня зарплата — на 57%.

За останній рік вартість життя знизилася у всіх трьох містах (або підвищилась у Нью-Йорку). У 2023-му проживання у Києві, Одесі та Львові становило 32,3%, 29,5% та 28,4% від нью-йоркських цін.

Нагадаємо, видання The Economist опублікувало новий рейтинг найкращих та найгірших для життя міст різних країн світу у 2024 році. Загалом до переліку увійшли 173 найбільші міста, їх оцінювали за пʼятьма критеріями. Київ опинився аж на 165 місці.

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За матеріалами Новини.Live

Рубрики: ГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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