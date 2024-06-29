The Economist склав рейтинг найкращих для життя міст світу: яке місце зайняв Київ

Столиця України знову опинилась в кінці рейтингу міст світу, де найкраще жити

Видання The Economist опублікувало новий рейтинг найкращих та найгірших для життя міст різних країн світу у 2024 році.

Загалом до переліку увійшли 173 найбільші міста. Їх оцінювали за пʼятьма критеріями, а саме: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. Київ опинився аж на 165 місці.

Перше місце серед міст за рівнем комфорту для життя очолює Відень (Австрія), який отримав найвищі бали майже за всіма критеріями.

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До пʼятірки лідерів також потрапили Копенгаген (Данія), Цюрих і Женева (Швейцарія), які мають менший рівень злочинності та зручну систему громадського транспорту.

До десятки найкращих міст для життя увійшли канадські міста Калгарі та Ванкувер, Мельбурн і Сідней в Австралії, японська Осака та новозеландський Окленд.

Останнє місце в рейтингу посіло місто Дамаск (Сирія), яке залишається найгіршим містом для життя з 2013 року. Також показники якості життя погіршилися у Тель-Авіві в Ізраїлі на тлі війни в секторі Гази.

У 2023-му Київ опинився на 165 місці зі 173 позицій у рейтингу The Economist. Такий низький результат укладачі рейтингу пояснюють головним чином з руйнуваннями інфрастуктури, спричиненими російським вторгненням. І у 2024 році нічого не змінилось.

Нагадаємо, Україна потрапила до антирейтингу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Наразі, наша країна на третьому місці за рівнем заборгованості перед кредитором. Перед Україною тільки Аргентина та Єгипет.

Також ми писали, що станом на початок березня 2024 року в країнах ЄС статус тимчасового захисту мали понад 4,2 млн українців. Щоб кожен переселенець мав можливість обрати найкраще місце для проживання, в нашому матеріалі ми розглянули нещодавно оприлюднений рейтинг міст ЄС за рівнем якості життя.

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За матеріалами The Village