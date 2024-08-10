Які сайти найпопулярніші серед українців — рейтинг

Популярний пошуковик продовжує утримувати лідерство серед сайтів, які відвідують українці. Також у лідерах соціальні мережі, платформи для перегляду відео та новинні агрегатори

У липні Google, як і у попередні місяці року, став найбільш відвідуваним сайтом в Україні. На другому місці серед лідерів опинився відеохостинг YouTube, що надає послуги розміщення та перегляду відеоматеріалів.

Трійку лідерів найпопулярніших сайтів в Україні закриває соціальна мережа Facebook. Ще однією соцмережею, яка потрапила до 10 найпопулярніших сайтів став Instagram, який опинився на п’ятому місці. Між ними розмістився агрегатор новин Ukr.net

Також до двадцятки найпопулярніших сайтів в Україні за липень потрапили онлайн-енциклопедія Вікіпедія — 11 місце, сервіс energy-ua.info, який надає своїм користувачам інформацію щодо погодинних відключень електроенергії — 15 місце та порносайт PornHub – 20 місце.

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Нагадаємо, компанія Ookla, власник сервісу Speedtest, опублікувала свіжі результати дослідження швидкості інтернету. В ньому вказано країни з найшвидшим та найповільнішим мобільним і стаціонарним інтернетом.

Україна виявилася однією з країн з найповільнішим мобільним інтернетом, зайнявши 93 місце серед 108 країн. Середня швидкість завантаження становить 21,24 МБ/с, що у 2,5 раза менше за середній показник світового рівня.

Щодо стаціонарного інтернету Україна показала кращі результати, зайнявши 60 місце серед 159 країн. Середня швидкість стаціонарного інтернету в Україні складає 80,02 МБ/с, що трохи нижче за світовий середній показник.

Також ми писали, що популярний сервіс для збору донатів Buy Me a Coffee припиняє обслуговувати українські акаунти через «20% території України, які підпадають під дію санкцій».

Американська краудфандингова компанія, судячи з усього, оновила свої правила та припиняє надавати повноцінний сервіс для українських користувачів.

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Джерело: similarweb.com