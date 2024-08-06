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Українська IT-компанія продала свій застосунок для сну

06.08.2024 19:30
Ольга Деркач
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Українська компанія Boosters, частина екосистеми Genesis, продала свій застосунок для покращення сну Avrora американському бізнесмену Кену Колберту

Українська IT-компанія продала свій застосунок для сну

Українська IT-компанія продала свій застосунок для сну Фото: freepik.com

Boosters також розробляє три інші додатки, зокрема, застосунок для вивчення мов Promova, пише Forbes.

Згідно з інформацією, Boosters завершила угоду з продажу свого додатку Avrora Колберту. Кен Колберт, який має більше 20 років досвіду в розробці, нещодавно створив свою компанію з розробки додатків One Eleven.

Застосунок Avrora був заснований у 2018 році. За п’ять років своєї діяльності Avrora допомогла з проблемами сну понад 10 мільйонам людей. За словами СЕО Boosters Михайла Галяла, застосунок приніс компанії більше $15 млн доходу.

«Ми плануємо надалі працювати з наявною базою користувачів застосунку та збільшувати кількість завантажень, щоб закріпити Avrora у ТОП-5 застосунків у своїй ніші», — каже Колберт.

Причина продажу полягає в намірі Boosters зосередити свої ресурси на більш перспективних ринках. Сума угоди не розголошується. З прибутку від продажу Boosters виділить 3,5 мільйона гривень на благодійність, підтримуючи фонди «Діти Героїв», KOLO та інші ініціативи.

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Оригінальна версія Avrora, відома як Sleep Booster, включала кнопку Boost my sleep, що запускала дихальні вправи та таймер для будильника. Тепер додаток перетворився на комплексний сервіс з «розумним» будильником, трекінгом даних про сон, відстеженням нічних звуків і бібліотекою з понад двохсот одиниць контенту для покращення якості сну.

У 2020 році Avrora досягла статусу найпопулярнішого додатку для сну у США за кількістю завантажень.

Серед інших продуктів компанії Boosters — персоналізована платформа для вивчення мов Promova, додаток з щоденними афірмаціями Manifest і ШІ-асистент для роботи з текстами JustDone. Загальна аудиторія продуктів Boosters перевищує 25 мільйонів користувачів по всьому світу, а щомісяця реєструється 1,5 мільйона нових користувачів.

Нагадаємо, що українська IT-компанія Intellias оголосила про придбання британської компанії NorthLink Digital, що спеціалізується на консалтингу та технологічних рішеннях у сфері фінансових послуг та страхування (FS&I).

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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