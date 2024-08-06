Українська IT-компанія продала свій застосунок для сну

Українська компанія Boosters, частина екосистеми Genesis, продала свій застосунок для покращення сну Avrora американському бізнесмену Кену Колберту

Boosters також розробляє три інші додатки, зокрема, застосунок для вивчення мов Promova, пише Forbes.

Згідно з інформацією, Boosters завершила угоду з продажу свого додатку Avrora Колберту. Кен Колберт, який має більше 20 років досвіду в розробці, нещодавно створив свою компанію з розробки додатків One Eleven.

Застосунок Avrora був заснований у 2018 році. За п’ять років своєї діяльності Avrora допомогла з проблемами сну понад 10 мільйонам людей. За словами СЕО Boosters Михайла Галяла, застосунок приніс компанії більше $15 млн доходу.

«Ми плануємо надалі працювати з наявною базою користувачів застосунку та збільшувати кількість завантажень, щоб закріпити Avrora у ТОП-5 застосунків у своїй ніші», — каже Колберт.

Причина продажу полягає в намірі Boosters зосередити свої ресурси на більш перспективних ринках. Сума угоди не розголошується. З прибутку від продажу Boosters виділить 3,5 мільйона гривень на благодійність, підтримуючи фонди «Діти Героїв», KOLO та інші ініціативи.

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Оригінальна версія Avrora, відома як Sleep Booster, включала кнопку Boost my sleep, що запускала дихальні вправи та таймер для будильника. Тепер додаток перетворився на комплексний сервіс з «розумним» будильником, трекінгом даних про сон, відстеженням нічних звуків і бібліотекою з понад двохсот одиниць контенту для покращення якості сну.

У 2020 році Avrora досягла статусу найпопулярнішого додатку для сну у США за кількістю завантажень.

Серед інших продуктів компанії Boosters — персоналізована платформа для вивчення мов Promova, додаток з щоденними афірмаціями Manifest і ШІ-асистент для роботи з текстами JustDone. Загальна аудиторія продуктів Boosters перевищує 25 мільйонів користувачів по всьому світу, а щомісяця реєструється 1,5 мільйона нових користувачів.

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